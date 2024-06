Wiemy, kto zastąpi następcę Kloppa w Feyenoordzie. Sensacyjny wybór ze Wschodu

Juergen Klopp poinformował jakiś czas temu, że mimo obowiązującego kontraktu, z końcem sezonu po dziewięciu latach pożegna się z Liverpoolem. Bardzo szybko znaleziono jego następcę, czyli Arne Slota z Feyenoordu, który rozpoczął pracę 1 czerwca. Mimo sporych sukcesów postanowił on rozstać się z dotychczasowym klubem i skorzystać z oferty giganta, który zapłacił za niego ok. 13 mln euro.

Wiemy, kto zostanie następcą Arne Slota w Feyenoordzie. Niespodziewany ruch

Tym samym wicemistrzowie Holandii zostali bez szkoleniowca. Wszystko wskazuje jednak na to, że następcą Slota zostanie Brian Priske. Portal Bold.dk twierdzi, że znajduje się on na szczycie listy życzeń władz klubu. Dodał, że trener pojawił się nawet przed weekendem w Rotterdamie, gdzie ustalił już szczegóły kontraktu. Aby sfinalizować transakcję, Feyenoord musi jeszcze dojść do porozumienia ze Spartą Praga w kwestii odstępnego.

Obecny kontrakt szkoleniowca wygasa dopiero w 2026 roku, a dyrektor sportowy Tomasz Rosicky i jego współpracownicy nie planowali jednak żadnych zmian. Trudno się dziwić, gdyż przez ostatnie dwa lata Sparta dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Czech, a dodatkowo raz triumfowała w krajowym pucharze. Mimo to dla Priske jest to życiowa szansa, choć Rosicky głośno zapowiada awans zespołu do Ligi Mistrzów.

Ostatnie rozmowy pomiędzy Duńczykiem a Feyenoordem były bardzo poważne. Nieco przeszkodził w nich dyrektor generalny Dennis te Kloese, który przebywa na wycieczce w Meksyku, ale wydaje się, że nie wpłynie to na ostateczne porozumienie. Dziennik "Algemeen Dagblad" oznajmił też, że Priske chciałby zabrać ze sobą do Feyenoordu dwóch współpracowników - Larsa Friisa i Christiana Clarupa, którzy jednak również mają obowiązujące umowy ze Spartą.

Feyenoord nie był w stanie obronić tytułu z ubiegłego sezonu i finalnie zajął jedynie drugie miejsce w tabeli Eredivisie z dorobkiem 84 punktów. Mistrzem Holandii zostało PSV (91 pkt), natomiast brązowy medal zdobyło Twente (69 pkt).