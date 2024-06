Messi pobił kolejny rekord. Kosmos [WIDEO]

W wieku 36 lat Lionel Messi nadal nie przestaje zaskakiwać. Po transferze do Interu Miami Argentyńczyk podbija MLS, co udowodnił w ostatnim spotkaniu przeciwko St. Louis City. Co prawda jego drużyna po szalonym meczu tylko zremisowała 3:3, jednak dzięki kolejnej bramce Messi ustanowił nowy rekord, który wcześniej należał do Carlosa Veli. Był to ostatni występ Argentyńczyka przed nadchodzącym Copa America.

3 screen https://twitter.com/MLS Otwórz galerię Na Gazeta.pl