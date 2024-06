Potężny skandal na trybunach podczas meczu Niemcy - Polska

Reprezentacja Polski fatalnie spisuje się dotąd w eliminacjach do mistrzostw Europy. Najpierw boleśnie poległa z Islandią, następnie musiała uznać wyższość Austrii, a w piątek została rozbita przez Niemcy. I choć nasza drużyna prowadziła po golu zdobytym już w 40. sekundzie, to rywalki były w stanie odrobić straty i ostatecznie dopisać trzecie zwycięstwo w tabeli grupy 4.

Skandaliczne sceny na meczu Polska - Niemcy. Jeden z kibiców pokazał salut Hitlera

Do niecodziennych scen doszło za to podczas tego spotkania. Dziennik "Bild" podaje, że jeden z niemieckich fanów "zachował się niewłaściwie", ponieważ pokazał salut Hiltlera, który polega na podniesieniu wyprostowanej prawej ręki pod takim kątem, by wykonujący ten ruch był widoczny spod dłoni.

Policja w Rostocku złożyła łącznie siedem skarg karnych przeciwko widzom na Ostseestadion. Dotyczy to podejrzeń o wtargnięcie, zniewagę i eksponowanie niekonstytucyjnych symboli. Dziennik dodał, że to nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnim czasie. Niedawno młodzi ludzie wykrzykiwali ksenofobiczne hasła w ekskluzywnej restauracji "Pony" na wyspie Sylt, a jeden z nich wykonał właśnie gest Hitlera.

Niemcy - Polska 4:1 (1:1)

Gole: 34' gol sam., 78' L. Schueller, 84' 88' G. Gwinn - 1' N. Padilla-Bidas

Nasze zawodniczki będą miały błyskawiczną szansę na rewanż, gdyż we wtorek znów zmierzą się z Niemkami, choć tym razem na własnym terenie. Kolejne dwa starcia rozegrają za to już w lipcu. Najlepsze dwie ekipy w grupie wywalczą awans na ME.