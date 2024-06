Bolesna riposta. Szef Wisły Kraków odpowiedział Bońkowi na zaczepkę

- Przeprowadziłem głęboką analizę czasu spędzonego tutaj i wierzę, że moja praca na pewno przyniesie odpowiednie korzyści w średnio i długoterminowej perspektywie, ale obecnie klub ma inne potrzeby - mówił w piątek Albert Rude, który 31 maja zakończył pracę w Wiśle Kraków. Pod wodzą Hiszpana I-ligowiec sensacyjnie zdobył Puchar Polski po pokonaniu 2:1 Pogoni Szczecin, ale jednocześnie nie zrealizował najważniejszego celu, jakim był powrót do ekstraklasy.

- Bardzo chcieliśmy przedłużyć kontrakt i kontynuować współpracę w ramach długoterminowego projektu. To wspaniały człowiek, wybitny specjalista i głęboko wierzę, że w przyszłości trener wyląduje w którejś z pięciu najważniejszych lig na świecie - dodawał Królewski nt. hiszpańskiego szkoleniowca, którego nie udało się zatrzymać w klubie.

Na wydarzenia w Wiśle Kraków znów zareagował Zbigniew Boniek, który lubi wbijać szpilki drużynie z Małopolski. A w szczególności Królewskiemu. Nie inaczej było tym razem. "Mam kandydata. Nie z komputera, tylko takiego, który was wprowadzi do ekstraklasy" - napisał wiceprezes UEFA, wyśmiewając nieco zamiłowanie prezesa Wisły do technologii i analitycznego podejścia do piłki nożnej.

Co na to Jarosław Królewski? W komentarzu na wpis Bońka 38-latek umieścił wymowny cytat Paulo Sousy, którego pod koniec kadencji na posadę selekcjonera naszej kadry zatrudniał właśnie były szef PZPN. "Modlę się z wami, aby nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei, nigdy nie wątpić i aby nigdy nie tracić nadziei. Nie bójcie się" - zacytował Królewski. Wszyscy wiemy, jak potoczyły się dalsze losy Portugalczyka z reprezentacją Polski.

Nie od dziś wiadomo, że Boniek i Królewski, łagodnie mówiąc, nie darzą się wielką sympatią. Niegdyś legendarny kadrowicz nazwał prezesa Wisły "trampkarzem". Obaj panowie wielokrotnie toczyli wojenki w mediach społecznościowych.

- Komputer, nauka, wiedza i statystyki mogą pomóc, ale jak piłkarz idzie sam na sam, to nie ma komputera, nie ma sztucznej inteligencji, nie ma nikogo. Czy ja się "popykałem" z prezesem Królewskim? Wydaje mi się, że w pewnym momencie brakowało trochę skromności i szacunku do kogoś, kto w piłce jest od 68 lat. Wydaje mi się, że gdyby prezes nie kierowałby się sztuczną inteligencją i zostawiłby Mariusza Jopa, to wtedy Wisła grałaby w barażach, albo była już w ekstraklasie. To takie moje święte przekonanie - mówił Boniek w jednym z ostatnich wywiadów. Obecnie dziennikarze zastanawiają się, kto zostanie nowym trenerem Wisły Kraków. Pojawił się już główny kandydat.