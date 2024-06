Media: To on zostanie trenerem Wisły Kraków

Po sezonie z Wisłą Kraków pożegnał się nie tylko jej dyrektor sportowy Kiko Ramirez, ale także jej dotychczasowy trener Albert Rude. Klub z Małopolski wydał w piątek oficjalny komunikat w tej sprawie. "To wspaniały człowiek" - zakomunikował prezes Jarosław Królewski, odnosząc się do odejścia Rude.

Dalszej współpracy nie widział sam szkoleniowiec, gdyż władze Wisły chciały z nim przedłużyć kontrakt. - Wisła na zawsze pozostanie w moim sercu. Przychodząc tutaj, miałem określone cele. Część z nich udało się osiągnąć, ale najważniejszego - jakim był awans do Ekstraklasy - nie. (...) Przeprowadziłem głęboką analizę czasu spędzonego tutaj i wierzę, że moja praca na pewno przyniesie odpowiednie korzyści w średnio i długoterminowej perspektywie, ale obecnie klub ma inne potrzeby - oznajmił Rude.

W związku z tym klub Wisła rozpoczęła poszukiwania nowego trenera. "Gazeta Krakowska" podaje, że wśród kandydatów na to stanowisko znaleźli się m.in. Dawid Szulczek czy też szkoleniowcy z aktualnego sztabu Wisły. Chodzi o Mariusza Jopa oraz Michała Siwierskiego.

Oto główny kandydat do zastąpienia Alberta Rude w Wiśle Kraków

Według "Gazety Krakowskiej" głównym kandydatem do przejęcia sterów w Wiśle ma być Kazimierz Moskal. - Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten mocno związany z "Białą Gwiazdą" szkoleniowiec otrzyma misję poprowadzenia zespołu w nowym sezonie. Wszystko powinno wyjaśnić się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia - czytamy na portalu.

Kazimierz Moskal, do niedawna trener ŁKS-u Łódź, ma za sobą pracę dla Wisły m.in. w roli trenera tymczasowego (2011-2012) bądź asystenta pierwszego szkoleniowca (2010-2011). W przeszłości pracował też m.in. w Zagłębiu Sosnowiec, Sandencji Nowy Sącz i GKS Katowice.