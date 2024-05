Robert Lewandowski "zmienił" dyscyplinę. Tylko zobacz to zdjęcie

Robert Lewandowski ma za sobą przeciętny sezon. Polski napastnik w minionej kampanii wystąpił w 49 meczach w barwach FC Barcelony, w których strzelił 26 goli i miał dziewięć asyst. Podobnie spisywał się w spotkaniach reprezentacji Polski. Podczas ostatniego zgrupowania kapitan Biało-Czerwonych rozegrał dwa całe spotkania przeciwko Estonii (5:1) i Walii (0:0 w regulaminowym czasie i 5:4 dla Polski po rzutach karnych). Miał w nich tylko jedną asystę.

35-latek po zakończeniu sezonu udał się wraz z rodziną i znajomymi na Majorkę. Tam przebywa na krótkim urlopie i odpoczywa przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami Europy 2024. W wolnym czasie pokazał również umiejętności w innym sporcie.

Tak Robert Lewandowski spędza wolny czas przed Euro 2024

W czwartek, 30 maja Robert Lewandowski na Instagramie zamieścił zdjęcie, do którego zapozował z kolegami na korcie do padla. To dyscyplina sportu, która zyskuje coraz większą popularność. Napastnik FC Barcelony miał na sobie sportowy strój w mocno jaskrawym kolorze, a w prawej dłoni trzymał rakietę do padla. Z opublikowanej fotografii możemy wywnioskować, że cała ekipa świetnie się bawiła. "Przyjaciele" - napisał w opisie, dodając emotikon napiętego bicepsu.

W 2022 roku Lewandowski wykorzystał wolny czas i udał się na finał turnieju rozgrywanego w Barcelonie. Polak na tyle "wkręcił się" w padla, że zdecydował się na stworzenie własnej drużyny w tej dyscyplinie.

Po krótkim urlopie Robert Lewandowski uda się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Doświadczony napastnik znalazł się na liście powołanych przez Michała Probierza i może być pewny gry w wyjściowym składzie. Biało-Czerwoni na tym turnieju zmierzą się w grupie z Austrią, Holandią oraz Francją. Euro 2024 rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 14 lipca.