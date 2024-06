Ściągnęli mistrza świata i się zaczęło. "Jesteście obrzydliwi". Chodzi o śmierć Polki

Jerome Boateng ostatnie miesiące spędził na włoskich boiskach i reprezentował barwy Salernitany. Klubowi ze Stadio Arechi nie udało się utrzymać w Serie A i po zakończeniu sezonu niemiecki obrońca opuścił Półwysep Apeniński. Długo nie pozostawał jednak bez pracy. Znalazł angaż w austriackim LASK Linz. Oficjalnie podpisał dwuletnią umowę.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczył wszystkich! "Chcieliśmy zrobić niespodziankę"

Kibice wpadli w furię. Tak przywitali Boatenga

Boateng to znaczące nazwisko w świecie futbolu - nie każdy klub może wszakże powiedzieć, że zatrudnił mistrza świata. Niemiec, wraz ze swoją drużyną narodową, w 2014 roku sięgnął po złoto turnieju rozgrywanego w Brazylii. Problem w tym, że od kilku lat obrońca nie jest kojarzony z sukcesami sportowymi.

"Fan LASK od dzieciństwa. Do dzisiaj. Mam nadzieję, że wyrzucą was z Bundesligi", "Najbardziej żenujący klub w Austrii, Europie i na świecie. Jak można z dumą prezentować taką osobowość na scenie?", "Jesteście obrzydliwi" - to tylko niektóre ze wpisów fanów, którzy w komentarzach pod oficjalnym ogłoszeniem Boatenga, publikują zdjęcia tragicznie zmarłej Katarzyny Lenhardt.

Była ona polską modelką, a także partnerką Boatenga. Jej śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. "Śledztwo przeprowadzone przez niemieckie gazety "Collectiv" i "Sueddeutsche Zeitung", rzuca nowe światło na oskarżenia wobec piłkarza Lyonu. Piłkarz miał zmusić swoją partnerkę do podpisania umowy, zgodnie z którą miała ona zachować milczenie w kwestiach dotyczących ich związku. Dwa tygodnie później kobieta popełniła samobójstwo" - pisaliśmy w 2022 roku na Sport.pl.

"Bild" przekazywał, że w mieszkaniu kobiety znaleziono podpisany przez obie strony tajemniczy dokument, w którym Polka zobowiązuje się do "zachowania absolutnego milczenia" na temat związku z Boatengiem.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy obrońca spotkał się z linczem ze strony kibiców. Ci reagowali bardzo podobnie, gdy podpisywał umowę z Salernitaną.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.