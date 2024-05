Wieczysta ogłosiła pierwszy transfer! W byłym klubie święto. "Żegnamy bez żalu"

Wieczysta Kraków zagra w przyszłym sezonie na szczeblu centralnym. Zespół, którego trenerem jest Sławomir Peszko, zapewnił sobie awans z III ligi na trzy kolejki przed końcem sezonu. To stało się faktem po zwycięstwie 1:0 nad Świdniczanką Świdnik i porażce Siarki Tarnobrzeg z Wisłoką Dębica (1:3). - Znając plany Wojciecha Kwietnia i jego możliwości, ja bym się nie zdziwił, jakby Wieczysta wydała najwięcej latem ze wszystkich naszych klubów. To jest całkiem możliwe. Myślę, że nawet kilka milionów euro. To by nie było kłopotem - mówił Łukasz OIkowicz z "Przeglądu Sportowego" w programie "Pogadajmy o piłce".

Od 2020 r. właścicielem Wieczystej jest Wojciech Kwiecień, a więc jeden z najbogatszych Polaków oraz właściciel sieci aptek Słoneczna. Wieczysta wydaje spore pieniądze na nowych piłkarzy, więc nie powinno dziwić, że będzie postrzegana jako jeden z głównych faworytów do awansu do II ligi. Jeszcze przed zakończeniem sezonu Wieczysta dokonała pierwszego transferu.

Niedawno spadł z I ligi. Teraz jest pierwszym transferem Wieczystej po awansie

Wieczysta poinformowała w oficjalnym komunikacie, że jej nowym piłkarzem został Daniel Mikołajewski. Obrońca dołączy do nowego zespołu bez kwoty odstępnego po tym, jak z końcem czerwca wygaśnie jego kontrakt z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mikołajewski podpisał z Wieczystą dwuletnią umowę z opcją jej przedłużenia o dodatkowy sezon. Mikołajewski to wychowanek Podbeskidzia, dla którego grał w latach 2016-2017, a potem wrócił na stałe w 2022 r.

Wcześniej Mikołajewski występował w rezerwach Lechii Gdańsk (2017-2018), GKS-ie Tychy (01-06.2017), Stomilu Olsztyn (2017-2018) oraz Rakowie Częstochowa (2020-2022). W barwach Rakowa zagrał łącznie 14 spotkań. W tym sezonie, w którym zdobył pięć bramek oraz zanotował jedną asystę w 30 meczach, Mikołajewski był kapitanem Podbeskidzia. Warto dodać, że zespół z Bielska-Białej spadł z I ligi i zajął przedostatnie miejsce w tym sezonie.

"Brakować go nie będzie", "najgorszy piłkarz, jaki biegał z opaską kapitana w Bielsku. Zero charakteru i na boisku i poza nim", "żegnamy bez żalu" - to treść części wpisów od kibiców Podbeskidzia po ogłoszeniu transferu Mikołajewskiego do Wieczystej. Mikołajewski będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Wieczystej m.in. z Konradem Kasolikiem, Michałem Pazdanem, Denysem Faworowem czy Kacprem Skrobańskim.

Wieczysta Kraków zagra jeszcze w tym sezonie III ligi z Czarnymi Połaniec (01.06) i Starem Starachowice (07.06). Wkrótce powinniśmy poznać datę rozpoczęcia nowego sezonu II ligi.