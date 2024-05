Niebywały skandal! Policjanci spacyfikowali piłkarzy. Skończyło się aresztem [WIDEO]

Mecze pomiędzy brazylijskimi a argentyńskimi klubami zawsze wywołują szczególne emocje, ale to, co wydarzyło się w nocy ze środy na czwartek, przechodzi ludzkie pojęcie. W meczu Copa Libertadores między FC Sao Paulo i Talleres Cordoba na boisko weszła policja. Jeden z graczy gości został trafiony w twarz tarczą i wtedy rozpętała się ostra awantura.

Policja zaatakowała piłkarzy. Skończyło się potężną awanturą

Do skandalu doszło w przerwie. Wtedy to piłkarze z Kordoby ruszyli z pretensjami w kierunku sędziów. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję, jaką podjęli pod koniec pierwszej połowy. Wtedy to rzut karny dla Sao Paulo wykonywał Lucas Moura. Strzał Brazylijczyka zatrzymał bramkarz Guido Herrera, ale po analizie VAR arbitrzy doszli do wniosku, że za szybko wyszedł za linię bramkową i nakazali powtórzyć jedenastkę. Wtedy Moura już się nie pomylił. Jakby tego było mało w doliczonym czasie sędzia Jhon Ospina nie przyznał gościom rzutu karnego po faulu Luciano na Ramonie Sosie. To kompletnie rozsierdziło piłkarzy z Argentyny.

Dlatego też, gdy tylko zakończyła się pierwsza połowa, podbiegli do arbitrów i zrobiło się gorąco. Na murawę wkroczyła brazylijska policja uzbrojona w plastikowe tarcze, by oddzielać sędziów od wściekłych zawodników. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy uderzył w twarz rezerwowego bramkarza Talleres Lautaro Moralesa. A to jeszcze bardziej zaostrzyło sytuację.

Kuriozum po meczu Copa Libertadores. Dwóch piłkarzy zatrzymanych

W obronie kolegi stanął pierwszy bramkarz Guido Herrera. Nagle wpadł w szał i zaczął przepychać się z policjantami i ochroniarzami. W końcu udało się go odciągnąć. Zdaniem zawodników reakcja policji była nieuzasadniona. - Nie szanowali nas. Rzeczy, które dzieją się na boisku, powinny pozostać między graczami. A my opuszczamy murawę i atakują nas. To jest brak szacunku, traktowali nas bardzo źle - skarżył się Juan Camilo Portilla.

Po przerwie FC Sao Paulo przypieczętowało swoje zwycięstwo. Po pięknej bramce z dalszej odległości Luciano wygrało 2:0. Po końcowym gwizdu znów wybuchnął olbrzymi skandal. Policja weszła do szatni i aresztowała dwóch graczy Talleres Moralesa i Portillę za obrażanie funkcjonariuszy. Obaj zostali wypuszczeni na wolność po zapłaceniu grzywny i wrócili do kraju.