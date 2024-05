Henderson narobił zamieszania i uciekł. Jest reakcja Saudyjczyków. "Szkodliwe"

Z pewnością wielu kibiców pamięta złote czasy Liverpoolu, kiedy to drużyna Juergena Kloppa sięgała po puchar Ligi Mistrzów czy krajowe mistrzostwo. Cegiełkę do obu tych osiągnięć dołożył Jordan Henderson, który wówczas był kapitanem zespołu. Podczas zeszłorocznego okna transferowego pomocnik zdecydował się odejść do Al-Ettifaq, kiedy Saudyjczycy skusili go horrendalnie wysokim kontraktem. Jego transfer od początku budził wielkie kontrowersje, a sam Anglik wytrzymał jednak na Bliskim Wschodzie zaledwie pół sezonu.

Arabowie reagują na odejście Hendersona. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Henderson zdążył rozegrać w saudyjskiej drużynie zaledwie 19 meczów, w których zanotował pięć asyst. Już w styczniu tego roku rozstał się z klubem i za wszelką cenę próbował wrócić do Europy. Finalnie trafił do Ajaksu Amsterdam, który rozegrał bardzo przeciętny sezon. Głównym powodem powrotu Hendersona na Stary Kontynent były marzenia związanie z reprezentacją Anglii. 33-latek pragnął pojechać na zbliżające się mistrzostwa Europy w Niemczech.

Tak się jednak nie stanie. Były kapitan Liverpoolu nie znalazł się w szerokiej kadrze powołanej przez Garetha Southgate'a, przez co wydaje się, że najprawdopodobniej ostatni turniej reprezentacyjny w karierze przejdzie mu koło nosa. Ostatnio o odejściu Hendersona z Al-Ettifaq wypowiedział się sam dyrektor ds. piłki nożnej Saudi Pro League Michael Emenalo.

Nigeryjczyk przyznał, że piłkarz nie miał zbyt dużych problemów z aklimatyzacją w nowym otoczeniu, jednak kadra była dla niego priorytetem. Finalnie Henderson nie osiągnął zamierzonego celu. - Wcale nie było to szkodliwe dla ligi. Było to szkodliwe jedynie na poziomie osobistym, ponieważ wszyscy podziwialiśmy tego zawodnika i staraliśmy się, jak mogliśmy, aby pomóc mu się zaadaptować - mówił Emenalo w rozmowie z "The Telegraph".

- Ale czasami te rzeczy wykraczają poza twoje własne potrzeby i po prostu wykraczają poza profesjonalizm. Jordan wykonał tutaj wiele dobrej pracy dla Ettifaaq Miał własne pomysły, które zmieniły ten klub, a także miał okazję poznać kraj i kulturę. Czułem, że to facet, który jest ultraprofesjonalistą i który zbudował wspaniałą karierę. W końcu został kapitanem Liverpoolu i reprezentacji Anglii. Może nie tak wyobrażał sobie koniec kariery. Być może w pewnym momencie sezonu po prostu poczuł, że nie dostanie tego, czego chce. Trzeba to uszanować. Naprawdę go podziwiam i odbyłem z nim rozmowę sam na sam, aby spróbować przekonać go do zmiany decyzji - dodał.

W Arabii Saudyjskiej Henderson inkasował 350 tys. funtów tygodniowo. Po szybkim rozstaniu od razu zaczął przepraszać środowiska, które uraził swoim ówczesnym ruchem transferowym.