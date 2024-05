Powołanie od Probierza, a teraz takie wieści! Wielki dzień reprezentanta Polski

Od środy 29 maja wiemy, jakich piłkarzy Michał Probierz powołał na mistrzostwach Europy. Na liście znalazło się 29 zawodników, jednak przed rozpoczęciem turnieju selekcjoner będzie musiał skreślić trzy nazwiska. Nadzieję na pozostanie w kadrze z pewnością ma Jakub Moder. Pomocnik angielskiego Brighton po niemal dwóch latach przerwy spowodowanej zerwaniem więzadeł krzyżowych w kolanie wrócił do regularnej gry. Pojawił się na murawie w barażowym meczu z Estonią, a niebawem znów może założyć biało-czerwoną koszulkę.

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Jakub Moder wziął ślub! Kto pojawił się na weselu?

Zgrupowanie rusza w niedzielę 2 czerwca. Tuż przed wyjazdem na kadrę Moder zdecydował się na przełomowy krok w życiu. Pod koniec maja wziął ślub ze swoją długoletnią partnerką Agatą! Para żyła w związku od ośmiu lat. Piłkarz znał swoją partnerkę od dziecka. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka zdjęć z uroczystości, na której zagościli m.in. koledzy 25-latka.

Na weselu nie mogło zabraknąć m.in. Tymoteusza Puchacza oraz Kamila Jóźwiaka, czyli zawodników, którzy wspólnie z Jakubem Moderem występowali w Lechu Poznań. Pierwszy z nich otrzymał powołanie od Michała Probierza, natomiast drugi nadal czeka na powrót do kadry. Na jednym z weselnych zdjęć widnieje również Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok, która nadal świętuje pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

"U nas elegancko, a co tam u was?" - napisał Puchacz na Instagramie, dodając zdjęcie z wymienioną trójką piłkarzy. Za to na ślubną fotografię państwa Moderów zareagował niepowołany na Euro 2024 Matty Cash. "Gratulacje, bracie" - czytamy we wpisie zawodnika Aston Villi.

Co ciekawe, Jakub Moder to nie jedyny reprezentant Polski, który w okresie majowo-czerwcowym zmienia swój stan cywilny. Niebawem ma odbyć się również ślub Bartosza Slisza z Atlanty United. Niedawno jego partnerka w mediach społecznościowych pokazywała, jak bawi się na wieczorze panieńskim. Za to od czwartku 29 maja obrączka pojawiła się na dłoni Dawida Kownackiego z Werderu Brema.