Messi i koledzy rozbici przez drużynę Polaka! Szok w USA [WIDEO]

W środowe przedpołudnie Michał Probierz ogłosił szeroką kadrę na mistrzostwa Europy. Na liście piłkarzy powołanych przez selekcjonera znalazł się m.in. Bartosz Slisz. Podczas zimowego okna transferowego 25-latek przeniósł się z Legii Warszawa do amerykańskiej Atlanty United za ponad trzy miliony euro. Do tej pory Polak rozegrał w MLS 13 meczów, w którym udało mu się zdobyć jedną bramkę. Wszystko wskazuje na to, że Slisz nie zostanie skreślony przez Probierza i pojedzie na turniej w Niemczech.

Inter Miami był bezradny. Świetny mecz drużyny Polaka

I choć polskiego zawodnika zabrakło w ostatnim meczu przeciwko Interowi Miami z powodu rzekomej kontuzji, to z pewnością jest dumny ze swoich kolegów, którzy sprawili niemałą sensację. Atalanta pokonała zespół Messiego na wyjeździe 3:1. To wielkie osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że była to pierwsza porażka Interu w MLS od 23 marca. Wówczas klub Davida Beckhama przegrał z New York Red Bulls 0:4.

Pierwszego gola dla gości w 44. minucie zdobył Saba Lobjanidze. Niepilnowany Gruzin otrzymał piłkę tuż za połową rywali. Za moment znalazł się na około 20. metrze od bramki, po czym popisał się kapitalnym strzałem z dystansu. Golkiper z Miami próbował interweniować, ale uderzenie było po prostu perfekcyjne. 15 minut po rozpoczęciu drugiej części gry Lobjanidze podwyższył prowadzenie dla Atlanty. Tym razem znalazł się po prawej stronie pola karnego, skąd lewą nogą strzelił w kierunku dalszego słupka. Uderzenie wydawało się nieco lekkie i nieczyste, jednak Drake Callender kolejny raz musiał wyjmować piłkę z siatki.

Gospodarze złapali kontakt z przeciwnikami już trzy minuty później, kiedy na listę strzelców wpisał się Lionel Messi. To była firmowa akcja Argentyńczyka. Silny, płaski strzał po przekątnej. Asystę zanotował Sergio Busquets, przez co niektórym fanom z pewnością przypomniał się stary skład Barcelony. Zwłaszcza dlatego, że na lewej obronie biegał Jordi Alba, a w ataku Luis Suarez. Byłe gwiazdy hiszpańskiego klubu nie zdołały jednak pokonać drużyny Polaka. Ta w ostatecznie po golu Jamala Thiare wygrała 3:1.

Mimo to należy docenić formę Messiego, który w tym sezonie w 13 rozegranych meczach strzelił już 12 goli i zanotował 11 asyst. Interesującą ciekawostkę nt. Argentyńczyka opublikował Fabrizio Romano. Okazuje się, że porażka z Atalantą to pierwsza przegrana jego drużyny w meczu, kiedy trafia do siatki, od starcia Argentyny z Arabią Saudyjską (1:2), które miało miejsce w listopadzie 2022 roku.

Obecnie Inter Miami z 34. punktami nadal jest liderem MLS, natomiast Atlanta z 16. oczkami zajmuje dopiero 12. miejsce.