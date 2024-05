Legendarny klub nie wróci do I ligi. Zdecydowała jedna bramka! [WIDEO]

Rywalizacja w niższych polskich ligach wkracza w decydującą fazę. W środę odbyły się dwa półfinały barażów o I ligę. W pierwszym spotkaniu KKS Kalisz zmierzył się z Polonią Bytom, a w drugim Stal Stalowa Wola podjęła Chojniczankę Chojnice.

Polonia Bytom poza barażami! Legendarny klub nie wróci do I ligi

Punktualnie o godzinie 16.00 na stadionie w Kaliszu rozpoczęło się starcie KKS-u z Polonią Bytom. Faworytem byli gospodarze, którzy po rundzie zasadniczej zajmowali trzecie miejsce w tabeli. Kaliszanie nie zawiedli i choć przez większą część meczu utrzymywał się bezbramkowy remis, wygrali 1:0. "Złotego gola" w 76. minucie spotkania zdobył Hubert Sobol.

Finał baraży oznacza dla KKS-u szansę na historyczny awans do I ligi! Zespół z Kalisza w niemal stuletniej historii jeszcze nigdy nie rywalizował na zapleczu. Najbliżej był w 2021 roku, kiedy również grał w barażach. Z kolei dla Polonii to stracona szansa na powrót na drugi szczebel rozgrywkowy po 11 latach. Ostatnia dekada to tułanie się legendarnego klubu po III i II lidze. Na awans trzeba będzie poczekać co najmniej rok.

Stal Stalowa Wola w finale baraży!

W drugim środowym starciu Stal Stalowa Wola podjęła Chojniczankę Chojnice. Spotkanie przez większą część miało przebieg podobny do pierwszego półfinału - przez dłuższą część meczu utrzymywał się wynik 0:0. Pierwszego gola zdobyli zawodnicy Stali - na listę strzelców wpisał się w 60. minucie Damian Urban. W końcówce gospodarze podwyższyli na 2:0 i przypieczętowali awans do finału, choć Chojniczanka zdobyła honorową bramkę.

Stal stoi przed szansą powrotu do I ligi po 14 latach. Po raz ostatni piłkarze ze Stalowej Woli grali na zapleczu w sezonie 2009/10. Gdyby Stali udało się awansować byłby to drugi awans z rzędu - przed rokiem zespół awansował z III do II ligi. Z kolei Chojniczanka straciła szanse na powrót do I ligi po roku przerwy.

Finał baraży między KKS-em Kalisz a Stalą Stalowa Wola zostanie rozegrany w Kaliszu, co ma związek z wyższym miejscem tego zespołu po sezonie zasadniczym. Mecz zaplanowano na sobotę 1 czerwca na 16.30.