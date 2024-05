Trzy polskie kluby bez licencji na grę w przyszłym sezonie! PZPN nie miał litości

Rywalizacja na trzech najwyższych szczeblach piłkarskich w Polsce dobiegła końca. Poznaliśmy już niemal wszystkie drużyny, które awansowały poziom wyżej (pozostałe wyłonią baraże) oraz te, które w kolejnym sezonie będą musiały grać w niższej lidze. Ostateczny wpływ na to, które zespoły przystąpią do rywalizacji, będzie miał PZPN. A wszystko za sprawą licencji. W środę 29 maja Komisja ds. Licencji Klubowych ogłosiła, które kluby otrzymały prawo do startu na drugim bądź trzecim poziomie rozgrywek w sezonie 2024/25, a które wciąż nie mogą być pewne przyszłości. W tym drugim gronie znajdują się trzy ekipy.

Znamy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych. Trzy drużyny II ligi nie otrzymały prawa do gry

Pierwszą z nich jest Olimpia Elbląg, dla której sezon 2023/24 był dość trudny. Ostatecznie zajęła 13. lokatę i utrzymała się w II lidze. Jej start jest jednak poważnie zagrożony. Jak czytamy, klub nie otrzymał licencji w związku z "niespełnieniem kryteriów F.01, F.03, F.04, F.05 oraz S.05 Podręcznika Licencyjnego". O czym konkretnie mowa?

Pierwsze z nich dotyczy "rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w przypadku gdy Wnioskodawca ma obowiązek badania tego sprawozdania (m.in. spółki akcyjne)". Z kolei F.03 odnosi się do "braku przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej". F.04 dotyczy "braku przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego, oraz opłat na rzecz PZPN, UEFA i wojewódzkich ZPN". Z kolei F.05. dotyczy "prognozy finansowej", a S.05. "zapobieganiu korupcji w sporcie".

Olimpia jest drużyną, która nie spełniła najwięcej kryteriów. Nieco lepiej wygląda sytuacja Skry Częstochowa, ale i ona nie otrzymała licencji. Nie wypełniła kryteriów F.03 oraz F.04. Co więcej, zanotowała słaby sezon i spadła do III ligi - zajęła dopiero 15. lokatę.

Źle wygląda też sytuacja Raduni Stężyca, a więc trzeciej drużyny, której Komisja jak na razie nie pozwoliła na grę w II lidze. Nie spełniła kryteriów F.01, F.03, a także F.04. Nawet jeśli otrzyma licencję, to nie wiadomo, czy będzie w stanie wystąpić w II lidze. Zajęła ósmą lokatę, ale boryka się z poważnymi problemami, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Brak licencji nie oznacza końca walki o grę w kolejnym sezonie. Teraz drużynom przysługuje odwołanie. To może doprowadzić do zwrotu akcji. Tak postąpiła chociażby Lechia Gdańsk. Nie otrzymała prawa do startu w ekstraklasie, ale po odwołaniu i dopełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów, Komisja przyznała jej licencję. Tym samym już za kilka miesięcy zobaczymy ją na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce.