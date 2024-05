Holendrzy ogłosili kadrę na Euro. I to jak! Zupełnie inaczej niż Probierz

"Michał Probierz zszokował piłkarską Polskę. Szeroką kadrę na Euro 2024 ogłosił na... golfowej konferencji prasowej. Tuż po niej wytłumaczył nie tylko swoje wybory, ale podał też nazwiska zawodników, którzy byli o krok od powołania na mistrzostwa w Niemczech" - pisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl o 29-osobowej kadrze, którą w środowe przedpołudnie ogłosił Michał Probierz.

W ostatnim czasie 25-osobową kadrę na Euro 2024 przedstawili Francuzi. Z kolei Austriacy przedstawili nieco szerszą kadrę, bo ich selekcjoner Ralf Rangnick ogłosił listę 29 zawodników, których powołał na niemiecki turniej.

Ronald Koeman ogłosił kadrę reprezentacji Holandii na Euro 2024

W środowe popołudnie pełną 26-osobową kadrę ogłosiła za to reprezentacja Holandii. "Oranje" podeszli do tematu oryginalnie, przygotowując stylowe nagranie, w którym Ronald Koeman wybiera się do archiwum i tam ogłasza powołania.

A kto znalazł się na liście? To m.in. największe gwiazdy reprezentacji Holandii na czele z Virgilem van Dijkiem, Frenkiem de Jongiem czy Memphisem Depayem. W przypadku pomocnika FC Barcelony ciągle trwa wyścig z czasem, gdyż dochodzi do siebie po kontuzji kostki.

Kadra reprezentacji Holandii na Euro 2024:

bramkarze: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Fleken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Stefan de Vrij (Inter Mediolan), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter Mediolan), Matthijs de Ligt (Bayern Monachium), Jeremy Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool),

pomocnicy: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Lipsk), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq),

napastnicy: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atletico Madryt), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).

Przed mistrzostwami Europy Holendrzy zagrają towarzysko z Kanadą 6 czerwca oraz z Islandią cztery dni później. Na niemieckim turnieju drużyna Ronalda Koemana najpierw zmierzy się z Polską 16 czerwca, później 21 czerwca z Francją, a na koniec z Austrią 25 czerwca.