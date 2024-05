Hit! Wieczysta chce piłkarza z Ekstraklasy

Występująca na co dzień w III lidze grupy IV Wieczysta Kraków niespełna dwa tygodnie temu wywalczyła awans do II ligi. I choć sezon się jeszcze nie zakończył, to włodarze klubu z Małopolski już planują wzmocnienia. Wszystko to po to, by jak najlepiej przygotować drużynę do nowej kampanii. Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" poinformował, że latem do zespołu może dołączyć piłkarz zespołu z Ekstraklasy.

3 Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl