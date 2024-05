Probierz przyszedł i powiedział: "Potrzymaj mi piwo". Tego świat jeszcze nie widział

Wydawało się, że polska piłka widziała już wszystko, ale właśnie przyszedł Michał Probierz i powiedział nam: "Potrzymaj mi piwo". Powiedzieć, że selekcjoner zaskoczył kibiców i dziennikarzy formą ogłoszenia wstępnej kadry na Euro, to nic nie powiedzieć. Wyszło oryginalnie, ale czy poważnie? Ciekawe też, co na to sponsorzy PZPN-u.

