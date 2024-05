Ukraiński klub będzie grać w Polsce. To zespół Ołeksandra Usyka

Ołeksandr Usyk podpisał kontrakt z Polissią Żytomierz w lipcu zeszłego roku, umowa miała obowiązywać do końca tego sezonu. Nie mógł grać regularnie ze względu na inne obowiązki, w tym te związane z boksem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale akcja! Tak Michał Probierz ogłosił powołania na Euro 2024

Klub Usyka będzie grał w Polsce

Polissia Żytomierz zajęła piąte miejsce w lidze ukraińskiej z dorobkiem 50 punktów. Tak naprawdę do końca sezonu nie była pewna tego, czy zagra w europejskich pucharach. Z ligi czołowa dwójka miała pewną grę w Lidze Mistrzów. Na szczycie znalazły się Szachtar Donieck i Dynamo Kijów. Kolejne dwa miejsca dawały prawo gry w Lidze Konferencji. W Lidze Europy miał zagrać zwycięzca Pucharu Ukrainy.

15 maja Szachtar pokonał w finale rozgrywek Worskłą Połtawę. Było zatem jasne, że trzecia drużyna ligi zagra w LE, czwarta i piąta w LK.

Polissia wyszarpała awans do europucharów w ostatniej kolejce. Wygrała z Szachtarem 2:0. W międzyczasie Ruch Lwów przegrał z Dynamem 1:2. To pozwoliło drużynie z Żytomierza awansować do czołowej piątki ligi.

Ukraińcy musieli znaleźć odpowiedni obiekt, by rozgrywać mecze eliminacji do Ligi Konferencji w odpowiednich warunkach.

Według najnowszych doniesień Polissia zdecydowała się na obiekt w Płocku. Na miejscowym Stadionie im. Kazimierza Górskiego na co dzień gra Wisła, która spędzi przyszły sezon w 1. Lidze. Stadion w Płocku jest jednym z nowszych w Polsce. Wszystkie cztery trybuny zostały oddane do użytku we wrześniu 2023 r. Może pomieścić ok 15. tys. osób w Polsce.

Polissia jest kolejnym klubem, który decyduje się na grę na polskim stadionie. W sezonie 2022/2023 Szachtar grał mecze fazy grupowej LM na obiekcie Legii Warszawa. Na stadionie Cracovii występowało Dynamo Kijów w Lidze Europy. Zoria Ługańsk grała w Lublinie w LKE. Kadra Ukrainy rozgrywała swoje mecze m.in. na stadionie ŁKS-u Łódź i we Wrocławiu.

Kontrakt z Polissią na ten sezon miał podpisany Ołeksandr Usyk, mistrz bokserski w wadze ciężkiej federacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO. Po pokonaniu Tysona Fury'ego w Rijadzie został niekwestionowanym mistrzem świata.