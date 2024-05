Ancelotti reaguje na plotki o odejściu. Zaskakująca deklaracja

Oprócz Realu Madryt Carlo Ancelotti prowadził także Bayern Monachium, SSC Napoli, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, Everton, AC Milan, AC Parmę czy Reggianę. Włoch w swojej karierze trenerskiej aż czterokrotnie sięgał po trofeum Ligi Mistrzów (dwukrotnie z AC Milan i z Realem Madryt). W najbliższy weekend stanie przed szansą na zdobycie swojego kolejnego trofeum w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłki nożnej na świecie. W finale jego drużyna zmierzy się z Borussią Dortmund.

Co więcej, włoski szkoleniowiec w swoim CV ma mistrzostwa każdej z pięciu najlepszych lig na świecie. Od lipca 2021 prowadzi Real Madryt. Do tej pory poprowadził drużynę w 172 meczach, a jego średnia zdobycz punktowa na mecz to 2,27.

W zeszłym roku Carlo Ancelotti był łączony z reprezentacją Brazylii czy też klubami z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie do zmiany otoczenia nie doszło. Pod koniec grudnia ubiegłego roku włoski szkoleniowiec przedłużył umowę z klubem do 30 czerwca 2026 roku, ale "Relevo" twierdzi, że Włoch może nie wypełnić swojego kontraktu.

Jasna deklaracja Carlo Ancelottiego na temat przyszłości

Ostatnio Ancelotti udzielił wywiadu włoskiej "La Repubblica". Podczas rozmowy odniósł się do plotek na swój temat. - Zamierzam przejść na emeryturę w Realu Madryt. Moja kariera trenerska zakończy się w Realu Madryt - podkreślił doświadczony szkoleniowiec.

Real Madryt zakończył tegoroczne rozgrywki ligowe na pierwszym miejscu, wyprzedzając o 10. punktów drugą FC Barcelonę. Teraz przed drużyną Carlo Ancelottiego ostatnie spotkanie w tym sezonie. "Królewscy" w sobotę 1 czerwca (godz. 21:00) zagrają w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. To spotkanie odbędzie się na Wembley, które może pomieścić 90 tys. widzów. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.