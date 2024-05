Oficjalnie. Reprezentant Polski podpisał kontrakt. "Jest jednym z liderów"

Bartosz Salamon to wychowanek Lecha Poznań. Wyjechał ze stolicy Wielkopolski do Włoch, gdzie w różnych klubach grał w sumie 15 lat. Wrócił do Poznania w 2021 r. W 2023 r. stracił kilka miesięcy gry ze względu na zawieszenie za doping.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość w Białymstoku. "Pięć pokoleń na to czekało"

Salamon na dłużej w Lechu

Choć w Lechu będzie teraz nowe rozdanie za sprawą przyjścia trenera Nielsa Frederiksena, to jednym z celów "Kolejorza", jeśli chodzi o budowę kadry na nowy sezon, było utrzymanie Bartosza Salamona. Według wieści z zeszłego tygodnia obie strony były zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Portal goal.pl donosił, że warunki były praktycznie uzgodnione i pozostało tylko złożyć podpis.

W środę Lech oficjalnie ogłosił przedłużenie umowy z obrońcą. Częściowo potwierdziły się wcześniejsze informacje, bo Salamon podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 r., ale znalazła się w nim opcja przedłużenia o kolejny rok, o czym wcześniej nie było mowy.

"Bartek Salamon zostaje w Lechu Poznań. Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, ale jest opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy" - podał Lech w mediach społecznościowych.

- Na pewno jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie to jest wyjątkowy moment, biorąc pod uwagę te ostatnie trzy lata, jak to wszystko przebiegało. Teraz, kiedy wróciłem na te ostatnie pół roku, to moim zadaniem było, żeby udowodnić, że jestem dobrym piłkarzem i mogę jeszcze wiele dać drużynie. Moim celem było zostać tutaj na kolejne lata i pomóc klubowi. Teraz tym bardziej, bo wiemy, w jakim momencie się znaleźliśmy. Ten sezon nie zakończył się dla nas dobrze, więc ja osobiście mam jeszcze większą motywację, żeby od nowego sezonu pomóc drużynie w tym, żeby wrócić na właściwe tory - powiedział Salamon w rozmowie z klubowymi mediami.

- Odchodzą od nas piłkarze, ale też chcemy zatrzymać naszych liderów, a jednym z nich jest Bartek Salamon. Stąd przedłużenie z nim kontraktu. Bartek to człowiek stąd, z Kolejorzem w sercu. W grudniu po kilku miesiącach przerwy wrócił do gry, pod nieobecność Mikaela Ishaka pełnił funkcję kapitana i w szatni jest jedną z najważniejszych postaci. Wokół niego, a także kilku innych piłkarzy chcemy budować drużynę na następny sezon. Bartek był i jest jednym z liderów naszej defensywy - dodał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

Bartosz Salamon zagrał w niedawno zakończonym sezonie w 16 meczach, zanotował jedną asystę. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się na liście powołanych do reprezentacji Polski na Euro 2024. Za każdy dzień jego obecności na zgrupowaniu kadry Lech może zarobić kilka tysięcy euro. Łącznie "Kolejorz" może dostać nawet kilkaset tysięcy złotych.