Największe miasto w Polsce bez klubu w Ekstraklasie. Wstyd. II liga to tam święto

Coraz częściej dawne tuzy na mapie piłkarskiej polski próbują nawiązywać do swoich lat świetności. Ruch Chorzów po latach zagrał w ekstraklasie, Polonia Bytom świetnie poradziła sobie po powrocie do II ligi, a Motor Lublin walczy w barażach I ligi. Piłkarskim miastem była kiedyś również Bydgoszcz, w której obecnie mogą jedynie marzyć o szczeblu centralnym.

Największe miasto w Polsce bez klubu na szczeblu centralnym. Bydgoszcz w piłkarskich odmętach

W 330-tysięcznej Bydgoszczy na razie króluje drugi poziom rozgrywkowy w kraju - koszykarska Astoria w finale I ligi przegrała awans do Orlen Basket Ligi, a żużlowa Polonia walczy o awans do ekstraligi i jest jednym z faworytów. W piłce nożnej nie ma nawet zaplecza najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce.

Chemik i Polonia grają obecnie w czwartej lidze, w której zajmują kolejno drugie i 12. miejsce. Szans na awans nie jednak ani jeden, ani drugi zespół i kolejny sezon spędzi również na tym poziomie. O ligę wyżej gra z kolei klub, o którym w Polsce słyszał każdy kibic - Zawisza Bydgoszcz. Obecnie piąte miejsce w III lidze i również nie ma szans na awans.

Zawisza w trzeciej lidze jest już trzeci sezon i spędzi w niej także czwarty. A przecież jeszcze w sezonie 2013/14 bydgoszczanie wygrywali Pucharu Polski, gdzie pokonali Zagłębie Lubin po serii rzutów karnych. W kolejnym sezonie trafili więc do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie przegrali 2-5 w dwumeczu z belgijskim SV Zulte Waregem.

Bajka Zawiszy nie trwała jednak zbyt długo - już w sezonie 2014/15 spadł z ekstraklasy do pierwszej ligi, w której utrzymałby się po kolejnych rozgrywkach. Komisja Ligi nie przyznała jednak klubowi licencji ani na pierwszą, ani na drugą ligę, w efekcie czego bydgoszczanie zostali zdegradowani aż do B Klasy.

Po spadku do najniższej ligi Zawisza zaliczył dwa awanse z rzędu, spędził kolejne dwa sezony w IV lidze, a teraz będzie przygotowywał się już do czwartego w III lidze. Łącznie da to co najmniej dziewięć sezonów poza szczeblem centralnym i dalej będzie czyniło Bydgoszcz największym miastem w Polsce bez klubu w trzech czołowych ligach.

Ponadto stadion Zawiszy może pomieścić aż 20 187 widzów i jest jednocześnie cenionym obiektem lekkoatletycznym. Śmiało można stwierdzić, że w wyżej lidze bydgoszczanie mogliby ściągać na trybuny sporo fanów, ponieważ w ekstraklasie średnio ich spotkania oglądało 4814 osób, a wcześniej w pierwszej lidze nawet 5424 osoby.

Największe miasta w Polsce i kluby na szczeblu centralnym w sezonie 2023/24:

Warszawa (1,86 mln mieszkańców) - Legia Warszawa (ekstraklasa), Polonia Warszawa (I liga)

Kraków (800 tys.) - Cracovia (ekstraklasa), Wisła Kraków (I liga)

Wrocław (675 tys.) - Śląsk Wrocław (ekstraklasa)

Łódź (660 tys.) - Widzew Łódź (ekstraklasa), ŁKS Łódź (ekstraklasa), ŁKS II Łódź (II liga)

Poznań (540 tys.) - Lech Poznań (ekstraklasa), Warta Poznań (ekstraklasa), Lech II Poznań (II liga)

Gdańsk (490 tys.) - Lechia Gdańsk (I liga)

Szczecin (390 tys.) - Pogoń Szczecin (ekstraklasa)

Lublin (340 tys.) - Motor Lublin (I liga)

Bydgoszcz (330 tys.) - brak

Białystok (290 tys.) - Jagiellonia Białystok (ekstraklasa, mistrz Polski)

Miał być awans, a jest III liga. Zawisza stawia na młodzież

W poprzednim sezonie III ligi Zawisza zajął czwarte miejsce w tabeli III i władze klubu zapowiadały, że w rozgrywkach 2023/24 powalczy o awans. - Jesteśmy aktywni na rynku transferowym. Z obecnymi zawodnikami rozmawiamy już od miesiąca. Jeśli uda się zrealizować nasze na cele transferowe, to będziemy poważnym kandydatem do awansu - mówił prezes Krzysztof Bess po poprzednich rozgrywkach.

Teraz już wiadomo, że awans do II wywalczy Świt Szczecin, a na dwie kolejki przed końcem ligi Zawisza może być maksymalnie na trzeciej lokacie. Bydgoszczanie w 32 kolejkach ligowych zaliczyli 15 wygranych, siedem remisów i 10 porażek. Do pierwszego Świtu tracą aż 17 punktów, ale też drugi rok z rzędu walczą o wygranie klasyfikacji Pro Junior System, co podkreśla pomysł budowania klubu na młodych zawodnikach.