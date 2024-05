Peszko reaguje na aferę z Góralskim. Jaśniej się nie da. "Wiem po sobie"

Wieczysta Kraków nieco ponad tydzień temu wywalczyła awans do II ligi. Głośniej jednak zrobiło się o tym, co podczas świętowania zrobił Jacek Góralski. Zawodnik, który jeszcze dwa lata temu grał z orzełkiem na piersi, chwycił butelkę wódki (marki należącej do Sławomira Peszki) i momentalnie przy dopingu kolegów opróżnił jej zawartość. Wszystko uwiecznił na nagraniu, które sam wrzucił do sieci. W środowisku natychmiast wywołało to falę oburzenia.

Peszko wyłożył, jak to było z Góralskim i wódką. "Nawet wiem po sobie"

Klub w żaden sposób nie odniósł się do zachowania swojego zawodnika. Góralski za to zamieścił na InstaStories krótki wpis: "dobra ta woda niegazowana", sugerując, że wcale nie pił alkoholu. Podejrzenia, że mogło tak być, pojawiały się już wcześniej. Trudno bowiem uwierzyć, że Góralski za jednym pociągnięciem był w stanie wypić tak dużo wódki, a potem nawet specjalnie się nie skrzywić. Niesmak jednak pozostał.

Do afery z Góralskim odniósł się w Kanale Sportowym trener Wieczystej Sławomir Peszko, który potwierdził, że w butelce była woda. Odwołał się zresztą do... własnego doświadczenia. - Nie ma co się tłumaczyć. Zrobił głupotę. Chciał się popisać, że coś pije. Butelkę wiadomo jaką miał, ale pił wodę. Jaki normalny człowiek... No może są tacy, ale nie widziałem. Nawet wiem po sobie, że to by było ciężkie - rzucił z przymrużeniem oka.

Peszko o ukaraniu Góralskiego. "To jest totalna głupota"

Peszko próbował zbagatelizować sprawę i twierdził, że żadne specjalne oświadczenie nie jest konieczne. Nadal pytany był jednak, co się działo z Góralski 15 minut po słynnej akcji z butelką. - Był dalej, poszliśmy na imprezę - opowiedział krótko. Nie wiedział natomiast, kto wpadł na pomysł, by wszystko nagrać i wrzucić do internetu. - Ja nie wiem. Jestem w sztabie. Trochę jestem oddzielony od piłkarzy. Nie będę z nimi cały czas świętował, jak mam też sztab - dodał.

Dwa dni temu Szymon Janczyk z Weszło.com podał nieprawdziwą informację, że Góralski miał zostać zawieszony przez właściciela Wieczystej Kraków i odsunięty od gry. Peszko raz jeszcze to zdementował. - To jest totalna głupota. Ja go nie wziąłem na mecz, ponieważ ma naderwany mięsień dwugłowy. Pojechał na zastrzyk do Bydgoszczy. "Góral" jest bliższy przedłużenia kontraktu niż wyrzucenia z klubu - wyjaśnił. Przyznał także, że Góralski w żaden sposób nie został ukarany przez klub.