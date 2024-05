"Dno dna". Skandaliczny wpis Onyszki ws. wyborów do UE. To się nie mieści w głowie

Arkadiusz Onyszko przez lata dał się poznać jako świetny bramkarz. W trakcie swojej kariery grał m.in. w Lechu Poznań, Widzewie Łódź, czy w duńskim Odense, FC Midtjylland oraz Viborgu. Zdobył dwa puchary Danii i dwa razy wystąpił w pierwszej reprezentacji Polski. Obecnie jest trenerem bramkarzy naszej kadry do lat 17, która niedawno awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy na Cyprze. 50-latek na co dzień nie ukrywa swoich preferencji politycznych. Pytanie, czy tym razem nie przesadził.

Onyszko wrzucił antyunijną grafikę. W komentarzach zawrzało. "Tak właśnie kończą..."

Politycznie Onyszko związany jest z Prawem i Sprawiedliwością. W ostatnich wyborach samorządowych startował z list tej partii do rady miasta Lublina. Wówczas nie udało mu się uzyskać mandatu. Zdobył raptem 411 głosów, co przełożyło się na niespełna dwa procent w swoim okręgu. Do Parlamentu Europejskiego się nie wybiera, co nie znaczy, że nie angażuje się w kampanię.

W środę były bramkarz podzielił się w serwisie X mocno kontrowersyjnym postem. Zamieścił tam obrazek przedstawiający drogowskaz z flagami Unii Europejskiej i Polski. Po stronie wskazującej Unię znalazł się ubrany na biało-czerwono wisielec. Wszystko opatrzone zostało podpisem: "Wybierz mądrze. Ty wybierasz".

W komentarzach od razu rozpętała się burza. Jeden z internautów w antyunijnej retoryce Onyszki dopatrywał się sporej hipokryzji. - Mówi to typ, który połowę życia czerpał benefity jednego z najbardziej bogatych i prounijnych państw w Europie - napisał, nawiązując do lat gry w duńskich klubach. - Tak właśnie kończą upadli byli piłkarze, w polityce. Dno dna - skomentował inny. - Niżej upaść nie można - dodał następny.

Wybory europarlamentarne odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 przedstawicieli. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.