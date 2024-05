Stało się! Jedna z najważniejszych osób odeszła z Wisły Kraków. To już oficjalne

Końcówka sezonu była słodko-gorzka dla Wisły Kraków. Z jednej strony można mówić o sukcesie. W końcu niezwykle rzadko zdarza się, żeby I-ligowiec sięgnął po Puchar Polski, pokonując w finale czołową drużynę ekstraklasy (Pogoń Szczecin 2:1 - red.). Jednocześnie klub ze stolicy małopolski nie zrealizował podstawowego zadania, jakim był powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju. Trzy ostatnie porażki - 3:4 z Lechią Gdańsk, 2:5 z GKS-em Katowice i 0:3 z Termalicą Nieciecza w ostatniej kolejce - sprawiły, że Wisła kolejny sezon spędzi w I lidze.

Oficjalnie. Kiko Ramirez odchodzi z Wisły Kraków

- Zrealizowałem tym samym niejako 50 procent tego, co sobie założyłem. Druga część to będzie powrót Wisły do Ekstraklasy. I dopiero gdy to również zrealizujemy, to zastanowię się poważnie i rozważę, czy odejść, czy kontynuować pracę tutaj, czy wrócić do trenowania. Cały czas uważam się przede wszystkim za szkoleniowca - mówił 4 maja Kiko Ramirez. Hiszpan od 5 grudnia 2022 roku był dyrektorem sportowym krakowskiej drużyny. To właśnie za jego kadencji Wisła została okrzyknięta mianem "hiszpańskiej". W drużynie występowało i nadal występuje mnóstwo zawodników z Półwyspu Iberyjskiego, którzy jednak na finiszu sezonu nie zdołali wyciągnąć zespołu z zaplecza ekstraklasy.

To sprawiło, że przyszłość Ramireza na zajmowanym stanowisku była bardzo niepewna. Już w poniedziałek media informowały, że 53-latek lada moment ma opuścić klub. Na oficjalne oświadczenie musieliśmy jednak poczekać do wtorkowego wieczoru. Wisła przekazała o rozstaniu z hiszpańskim dyrektorem sportowym, dodając, że o jego decyzji klub wiedział już przed finałem Pucharu Polski.

"Od 5 grudnia 2022 roku za politykę transferową klubu odpowiadał Kiko Ramírez. 2 maja 2024 roku drużyna Wisły Kraków po 21 latach zdobyła na PGE Narodowym Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin. Decyzja o odejściu dyrektora sportowego zapadła jeszcze przed wspomnianym meczem." - czytamy na oficjalnej stronie.

To oznacza, że jego słowa z cytowanego wywiadu były rzucone na wiatr. Tak czy inaczej, 53-latek odchodzi z krakowskiego klubu, który zapowiada reformy przed kolejnym sezonem na zapleczu elity. - Chcemy na nowo budować ten klub, zbudować swoją dobrą wersję na przyszłość i być autentycznym w stosunku do ludzi - sponsorów czy inwestorów - mówił pod koniec kwietnia prezes Jarosław Królewski w rozmowie ze Sport.pl, kiedy Wisła miała jeszcze szanse na awans. Finalnie zakończyła sezon I ligi dopiero na 10. miejscu w tabeli. Klub wydał także specjalne oświadczenie po ostatniej kolejce.