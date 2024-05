Dawna gwiazda piłki szokuje. "Zapukałem do bram piekła"

Boca Juniors, FC Porto, Inter Mediolan, Vasco da Gama - to część piłkarskiego CV Fredy'ego Guarina, byłego reprezentanta Kolumbii. Pomocnik zakończył karierę latem 2021 r., a jego ostatnim klubem było rodzime Milonarios. Teraz Guarin zdecydował się udzielić szczerego wywiadu, w którym opowiedział o uzależnieniu od alkoholu. Jak się okazuje, przez to stracił trójkę dzieci i swoją ówczesną małżonkę. - Zapukałem do bram piekła - stwierdził.

