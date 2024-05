Najnowsze wieści ws. Krychowiaka. Wróci do Polski?

Grzegorz Krychowiak fatalnie zakończył sezon w lidze saudyjskiej. W ostatniej kolejce jego Abha przegrała z już zdegradowanym Al-Hazem (1:2), a były reprezentant Polski w doliczonym czasie gry nie wykorzystał rzutu karnego. A że swoje spotkanie wygrało Al-Okhdood, to Abha spadła z ligi.

Grzegorz Krychowiak spadł z ligi saudyjskiej. Wiemy, co dalej

Perspektywa gry na drugim poziomie rozgrywkowym nie jest zbyt kuszącą dla Krychowiaka. W związku z tym można było się zastanawiać, jaki będzie jego kolejny krok. Jego kontrakt z Abhą obowiązuje tylko do końca czerwca, zatem ma dużą swobodę. I wygląda na to, że zamierza z tego skorzystać.

Z ustaleń portalu WP SportoweFakty wynika, że 34-latek opuści obecny klub. "Choć nie jest tak, że ma już wybranego (nowego - red.) pracodawcę" - zaznaczono. W artykule poruszono także temat ewentualnego transferu pomocnika do Polski. Jakie są na to szanse? "Niczego wykluczyć nie można, ale w tym momencie to bardzo mało prawdopodobny wariant" - czytamy.

Grzegorz Krychowiak szuka nowego klubu. W Polsce jeszcze nie grał

Krychowiak w seniorskiej karierze nigdy nie grał w polskim klubie. Będąc nastolatkiem, trafił do drużyn młodzieżowych Bordeaux. To w tym klubie zaliczył profesjonalny debiut, następnie występował m.in. w: Sevilli, PSG, West Bromwich Albion czy Lokomotiwie Moskwa. Największe sukcesy odnosił za czasów gry w hiszpańskim klubie, z którym dwukrotnie sięgnął po Ligę Europy (2014/15 i 2015/16).

W Arabii Saudyjskiej 34-latek występował przez dwa ostatnie sezony. Pierwszy spędził w Al-Shabab (wypożyczenie z rosyjskiego Krasnodaru), w drugim był graczem Abhy. Tam w 36 meczach zdobył dziewięć bramek (do tego jedna asysta), co uczyniło go najlepszym strzelcem zespołu. Przez pewien czas współpracował też z Czesławem Michniewiczem, który od czerwca do października 2023 r. był trenerem Abhy.