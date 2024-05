To już pewne! Flick przyłapany w Barcelonie. Wiemy, kiedy komunikat [WIDEO]

Trudno wyjaśnić to, co w ostatnich miesiącach działo się w Barcelonie. Najpierw pod koniec stycznia Xavi ogłosił, że po sezonie odchodzi z klubu. W kwietniu nastąpił przełom. Po niezłych wynikach Hiszpan zmienił zdanie i miał poprowadzić drużynę przynajmniej do 30 czerwca 2025, kiedy wygasa jego kontrakt. Ostatecznie przez kilka nieprzemyślanych słów rozwścieczył Joana Laportę do tego stopnia, że ten w kilka dni postanowił go zwolnić. Mówiąc krótko, chaos w klubie Roberta Lewandowskiego jest nie do opisania.

Media: Flick przyleciał do Barcelony

"Drodzy przyjaciele, w niedzielę zakończy się mój etap na ławce trenerskiej FC Barcelony. Nigdy nie jest łatwo opuścić klub swojego życia, ale jestem bardzo dumny po dwóch i pół roku na czele szatni, która była jak druga rodzina. Doceniam wsparcie i miłość fanów, którzy zawsze byli po mojej stronie i przez cały czas okazali wdzięczność, jaką darzą mnie od pierwszego etapu kariery piłkarskiej" - tymi słowami Xavi pożegnał się z klubem.

Teraz na posadzie trenera Barcelony najprawdopodobniej zawita Hansi Flick. Choć klub nie wydał jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to hiszpańscy dziennikarze są już pewni, że to właśnie były trener Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec obejmie stanowisko po Xavim. Pierwotnie Flick miał zawitać w Barcelonie w poniedziałek, jednak reporterzy przyłapali go na ulicach miasta we wtorkowe południe. Fernando Polo z "Mundo Deportivo" przekazał, że niemiecki szkoleniowiec został zauważony w luksusowym hotelu Majestic na Passeig de Gracia. Towarzyszyła mu ochrona zatrudniona przez klub.

Następnie w towarzystwie swojego agenta Piniego Zahaviego Flick miał udać się na obiad do jednej z barcelońskich restauracji. Gerard Romero uzupełniał, że Niemiec miał spotkać się już z Deco. Kolejnym przystankiem wizyty Hansiego Flicka w Barcelonie był kompleks sportowy katalońskiego klubu Ciutat Esportiva Joan Gamper. Po spędzeniu kilku godzin w ośrodku przyszły szkoleniowiec wicemistrzów Hiszpani znów wsiadł do czarnej furgonetki wypełnionej ochroniarzami. Wcześniej dziennikarz Víctor Navarro zaznaczał, że klubowi bardzo zależało na tym, aby do końca ukrywać wizytę trenera w mieście. Jak widać, reporterzy byli szybsi.

Hiszpański "Sport" dodaje, że zgodnie z planem Hansi Flick ma podpisać z Barceloną dwuletni kontrakt w środę 29 maja. Co ciekawe, klub nie planuje klasycznej prezentacji. Wszystko ma odbyć się kameralnie, wyłącznie przy obecności trenera, prezesa i zarządu.