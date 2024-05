Przesądzone! Gwiazda nie jedzie na Euro 2024. Belgowie ogłosili powołania

Los oszczędził Belgów w losowaniu. Trafili do grupy, którą trudno nazwać niezwykle wymagającą i jeśli nie zdarzy się żaden kataklizm, to powinni spokojnie awansować do fazy pucharowej. Zmagania w Niemczech rozpoczną 17 czerwca. We Frankfurcie nad Menem zmierzą się ze Słowacją. Następne spotkania rozegrają 22 czerwca w Kolonii z Rumunią i 26 czerwca w Stuttgarcie z Ukrainą. W każdym z meczów będą stawiani w roli faworyta.

Belgowie odkryli karty. Gwiazda nie jedzie na EURO

Belgowie chcieliby w końcu wedrzeć się do półfinału mistrzostw Europy i nawiązać tym samym do wspaniałych lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Wówczas w 1972 na kontynentalnym czempionacie zajęli trzecie miejsce, a w 1980 roku dotarli do finału. W XXI wieku tylko dwa razy wystąpili na EURO. Zarówno w 2016 jak i 2021 roku szklanym sufitem okazał się być ćwierćfinał.

Belgów zatrzymywali odpowiednio Walijczycy i Włosi. Tegoroczny turniej jawi się jako jedna z ostatnich okazji na sukces dla pokolenia Kevina de Bruyne, Romelu Lukaku, Jana Vertonghena, czy Axela Witsela.

Poznaliśmy już ostateczną kadrą, którą Domenico Tedesco zabierze na mistrzostwa. Wyżej wymienieni zawodnicy znaleźli się oczywiście w gronie powołanych. Nie obyło się jednak bez zaskoczeń. Trójkę bramkarzy tworzą Koen Casteels, Thomas Kaminski i Matz Sels. Oznacza to, że na EURO nie zagra Thibaut Courtois.

Bramkarz Realu Madryt stracił niemal cały rok z powodu poważnej kontuzji, ale ostatnio wrócił do gry. Niewykluczone, że wystąpi w sobotnim finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. To będzie jednak dla niego koniec sezonu. Turniej w Niemczech obejrzy w roli widza. Courtois to 102-krotny reprezentant kraju. Jest uczestnikiem EURO 2016 i EURO 2020, a także Mistrzostw Świata w 2014, 2018 i 2022 roku.

Kadra Belgii na EURO 2024:

Bramkarze:

Koen Casteels (Wolfsburg)

Thomas Kaminski (Luton Town)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Obrońcy:

Timothy Castagne (Fulham)

Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Wout Faes (Leicester City)

Thomas Meunier (Trabzonspor)

Arthur Theate (Stade Rennais)

Jan Vertonghen (Anderlecht)

Zino Debast (Anderlecht)

Pomocnicy:

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Orel Mangala (Olympique Lyon)

Amadou Onana (Everton)

Tielemans (Aston Villa)

Arthur Vermeeren (Atletico Madry)

Axel Witsel (Atletico Madryt)

Aster Vranckx (Wolfsburg)

Napastnicy: