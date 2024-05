Cristiano Ronaldo ustanowił nadzwyczajny rekord! Tego w historii jeszcze nigdy nie było

Cristiano Ronaldo kolejny raz udowodnił swoją wielkość. Mimo 39 lat na karku pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nadal imponuje zabójczą skutecznością. Do tego stopnia, że jego łupem padają kolejne rekordy. W poniedziałek jego Al-Nassr zakończyło ligowy sezon, a on sam ponownie grał pierwsze skrzypce. W meczu z Al-Ittihad zdobył dwie bramki, poprowadził zespół do zwycięstwa i znów zapisał się na kartach futbolu.

Dublet Ronaldo zdecydował. Absolutny rekord ligi saudyjskiej

Al-Nassr przed ostatnią kolejką szans na mistrzostwo Arabii Saudyjskiej już nie miało. Tytuł wcześniej zapewniło sobie Al-Hilal. Mimo to Ronaldo podszedł do spotkania z taką samą pasją jak zawsze. W doliczonym czasie pierwszej połowy dostał dalekie podanie od Al Fatiego, przyjął piłkę na klatkę piersiową i po imponującym sprincie pokonał bramkarza rywali. Była to jego 43. bramka w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Jak się okazało, nie ostatnia.

Po przerwie Ronaldo trafił po raz 44. Znakomicie wyskoczył do główki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Marcelo Brozovicia i było 2:0. Był to zarazem jego 35. gol w lidze i miał niebagatelne znaczenie. Dzięki niemu Portugalczyk został samodzielnym rekordzistą ligi saudyjskiej. - Cristiano Ronaldo bije rekord ligi saudyjskiej pod względem bramek w jednym sezonie, zdobywając 35 goli po dzisiejszej dublecie. 35 goli i 11 asyst w 31 meczach. Poprzedni rekord Hamdallaha w sezonie 2018/2019 wynosił 34 gole - poinformował dziennikarz Fabrizio Romano w serwisie X.

W 74. minucie Ronaldo zszedł z boiska, żegnany owacjami. Jego miejsce zajął Meshari Al Nemer. Wtedy emocje rozgorzały na nowo. Gola na 3:0 z karnego strzelił Ghareeb, po czym Al-Ittihad dwukrotnie odpowiedziało. Najpierw do siatki trafił Al Shamrani, a w doliczonym czasie gry Fabinho. Do sensacyjnego odwrócenia losów meczu jednak nie doszło. Wynik na 4:2 ustalił Al Nemer i trzy punkty trafiły do Al-Nassr.

Ronaldo przebił legendarnych napastników. Zostawił w tyle Lewandowskiego

Końca dobiegły także pozostałe mecze ligi saudyjskiej i już oficjalnie wiadomo, że Ronaldo z 35 golami został najlepszym strzelcem rozgrywek. Drugiego w tej klasyfikacji Aleksandara Mitrovicia wyprzedził aż o siedem trafień. Tym samym Ronaldo jako pierwszy piłkarz w historii wywalczył koronę króla strzelców w czterech różnych najwyższych ligach krajowych. Wcześniej trzykrotnie czynił to w Hiszpanii jako gracz Realu Madryt, a także po razie w Anglii (Manchester United) i we Włoszech (Juventus).

Poprzedni rekord, a więc zwycięstwo w klasyfikacji strzelców w trzech ligach, należał do kilku piłkarzy, w tym Romario, Alfredo Di Stefano, Ruuda van Nistelrooya czy... Roberta Lewandowskiego. Polak był królem strzelców LaLiga, Bundesligi i polskiej ekstraklasy.