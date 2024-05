Ależ pięknie to wygląda! Oto tabela "polskiej" grupy na ME

Polska reprezentacja młodzieżowa do lat 17 nadal jest w grze o mistrzostwo Europy. W decydującym spotkaniu grupowym biało-czerwoni pokonali Słowację 4:0. Taki wynik oznacza, że w grupie C ustępują tylko Włochom. Zarówno Polacy, jak i zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego awansowali do fazy pucharowej. Tak wygląda sytuacja w tabeli.

3 fot. screenshot https://x.com/sport_tvppl/status/1795130596450025846 Otwórz galerię Na Gazeta.pl