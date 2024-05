Absolutny skandal. Po ostatnim meczu kibice wpadli w furię. Gdzie jest granica? [WIDEO]

Czy możliwe jest, by zespół, który przegrał w całym sezonie tylko jeden mecz, zremisował zaledwie sześć, wygrał całą resztę, w Top 20 najlepszych strzelców ligi miał aż pięciu swoich ludzi i ogólnie zgromadził aż 99 pkt, nie wygrał mistrzostwa kraju? Otóż jest to jak najbardziej możliwe. Trzeba mieć tylko równie wielkiego potwora za rywala.

Galatasaray i Fenerbahce jak Manchester City i Liverpool?

To, co w zakończonym niedawno sezonie tureckiej SuperLig zrobiły Fenerbahce oraz Galatasaray, przechodzi ludzkie pojęcie. Różnica między tą dwójką a trzecim w tabeli Trabzonsporem wyniosła kosmiczne 22 punkty. Nieprawdopodobny wyścig trwał praktycznie do samego końca. Ostatecznie wygrała go "Galata", która zgromadziła niebotyczne 102 pkt i sprawiła, że piłkarze Fenerbahce mogli tylko popatrzeć z niedowierzaniem i zapytać "co mogliśmy więcej zrobić?". Zupełnie jak Liverpool w sezonie 2018/19 Premier League, gdzie przegrali o punkt tytuł z Manchesterem CIty, mimo że zgromadzili ich aż 98.

Jakby zamienić im tę jedyną porażkę ligową z Trabzonsporem na remis, to zostaliby chyba pierwszym niepokonanym zespołem w historii futbolu bez mistrzostwa. A przynajmniej historycy i statystycy musieliby się sporo naszukać czy coś takiego się kiedyś gdzieś zdarzyło. Jednak odmienne zdanie w kwestii tego czy dało się zrobić więcej, zdają się mieć fani Fenerbahce. Brak tytułu mistrzowskiego, na który czekają już od sezonu 2013/14, absolutnie ich rozwścieczył. Swoje niezadowolenie postanowili okazać na ulicach Stambułu, a tam skandal wywołała jedna z nagranych scen.

Stambuł sceną pokazu furii. Jednego z kibiców mocno poniosło

Do sieci trafił filmik, na którym widać jak jeden z kibiców wspiął się na lampę z zawieszonym plakatem prezydenta Fenerbahce Aliego Koca. Następnie zaczął on... wściekle dźgać nożem płótno z wizerunkiem prezesa. Grupa zgromadzonych wokół fanów w większości mu przyklaskiwała. Ofiarami ich furii padły też pobliskie kosze na śmieci czy ławki. Dla Fenerbahce to już trzecie wicemistrzostwo z rzędu. Wcześniej przegrywali je też z Galatasaray (2022/23) oraz z Trabzonsporem (2021/22). Sebastian Szymański w 37 meczach strzelił 10 goli oraz zanotował 12 asyst.