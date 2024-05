Odpalili bombę ws. Superligi. Ruszy szybciej, niż myśleliśmy. Padła konkretna data

O potencjalnym powstaniu Superligi mówi się już od dłuższego czasu. W kwietniu 2021 roku z taką inicjatywą wyszło 12 uznanych europejskich klubów. Pomysłodawcami były Real Madryt, FC Barcelona i Juventus. Wkrótce dołączyli do nich inni wielcy. Rozgrywki miałyby funkcjonować poza strukturami FIFA i UEFA, dlatego stanowiłyby spore zagrożenie zwłaszcza dla Ligi Mistrzów. Obie organizacje robiły więc wszystko, by zablokować realizację projektu. To jednak zupełnie się nie udało.

REKLAMA

Zobacz wideo Inwazja kibiców Legii na murawę! Stewardzi mieli ręce pełne roboty

Nowe fakty ws. Superligi. Droga wolna. Sromotny wyrok dla FIFA i UEFA

Kluby zarzuciły, że FIFA i UEFA stosują działania monopolistyczne i blokują wolną konkurencję. W zeszłym roku nad sprawą pochylił się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wedle jego orzeczenia: "sankcje wobec uczestników (Superligi - przyp. red.) są niedopuszczalne, ponieważ takie kary naruszają prawo Unii Europejskiej". Ponadto: "Ani FIFA, ani UEFA nie mogą nakładać sankcji na kluby, które biorą udział w alternatywnych rozgrywkach".

Wyrok zgodny z tym orzeczeniem wydał w poniedziałek Sąd Gospodarczy w Madrycie, który zwrócił się do FIFA i UEFA o "zaprzestanie sankcjonowanego zachowania antykonkurencyjnego i zakazanie jego ponownego powtarzania się w przyszłości". Według "Mundo Deportivo" decyzja sądu właściwie otwiera drogę, by rozgrywki rzeczywiście wkrótce wystartowały. Szokujące jest jednak to, jak szybko miałoby to nastąpić.

Media: Wtedy wystartuje Superliga. Jedna rzecz do dopięcia

Zdaniem dziennikarzy realnym terminem na start Superligi jest wrzesień 2025 r. Powołując się na źródła wokół spółki A22 Sports Management, odpowiedzialnej za realizację projektu, podają, że do ich rozpoczęcia jest już niemal wszystko przygotowane. W gotowości są już zainteresowani inwestorzy i reklamodawcy, którzy gwarantują, że przychody klubów wzrosną aż trzykrotnie względem uczestnictwa w rozgrywkach UEFA. Jedynym problemem pozostaje sposób przeprowadzania transmisji.

Superliga planuje utworzyć własną specjalną platformę telewizyjną, dzięki której kibice będą mogli oglądać mecze za darmo. Dlatego też musi być przystosowana do jednoczesnego obsłużenia milionów użytkowników w całej Europie. Dodatkowo reklamy w niej wyświetlane mają odpowiadać konkretnym krajowym rynkom. Na dopracowanie jej pod kątem technicznym zostaje więc nieco ponad rok.