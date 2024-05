Sąd wydał wyrok ws. Superligi. Potężny cios dla UEFA i FIFA!

Co dalej z Superligą? Wiele wskazuje na to, że do startu kontrowersyjnych rozgrywek może być coraz bliżej. Jak przekazały hiszpańskie media, Superliga wygrała właśnie kolejny proces z UEFA i FIFA. Chodzi m.in. o blokowanie i ograniczenie klubów w możliwości uczestnictwa w rozgrywkach Superligi. Zdaniem Sądu Gospodarczego jest to nielegalne.

