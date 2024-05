Borek zrównał młodą gwiazdę ekstraklasy z ziemią. "Byłem załamany"

W sobotę 25 maja poznaliśmy ostateczny układ tabeli ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Po mistrzostwo Polski pierwszy raz w historii sięgnęła Jagiellonia Białystok, która w ostatniej kolejce ograła Wartę Poznań 3:0. Mimo porażki drużyna odchodzącego z posady trenera Dawida Szulczka miała jeszcze szansę na utrzymanie. Zależało to od wyniku meczu Korony Kielce, która zagrała na wyjeździe z Lechem. Finalnie świętokrzyski klub sprawił sensację, pokonując zespół Mariusza Rumaka 2:1. Tym sposobem Korona rzutem na taśmę utrzymała się w ekstraklasie, a Warta kolejny sezon rozpocznie w I lidze.

O sytuacji spadkowicza z Poznania podczas programu "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym wypowiedział się Mateusz Borek. - Moim zdaniem ta Warta się za bardzo uspokoiła w tych ostatnich tygodniach. Oni byli przekonani, że "dobra, dogramy ten sezon na luzie, Szulczek idzie w swoją stronę, podpisaliśmy Misuirę". Dzisiaj się okazuje, że klauzula pozwala trenerowi Misiurze nie pracować w Warcie. A nie wiem, czy tam nie będzie większych problemów po spadku. Mało jest źródeł finansowania względem takiego klubu - mówił komentator.

Następnie Borek wrócił do dotkliwej porażki z Jagiellonią. Największe pretensje miał przede wszystkim do jednego z piłkarzy - Kajetana Szmyta - który jego zdaniem nie przyłożył się do sobotniego spotkania z liderem. - Byłem załamany. Ja rozumiem, że odchodzisz. Za chwilę inny klub, jesteś młodzieżowym reprezentantem Polski. Ja oczekuję, że w takim klubie jak Warta tacy zawodnicy chcą sami ten klub utrzymać - mówił.

- A tutaj był wtopiony w jakąś przeciętność. Jak ja widzę, że przy 0:2 dostaje piłkę i on na Ronaldo chce przyjąć zewnętrznym i nie trafia w piłkę... Ta lewa noga jest do wsiadania do tramwaju. Trzeba nad tym popracować. Ci chłopcy powinni od siebie więcej wymagać - dodał po chwili. W tym sezonie Szmyt rozegrał łącznie 34 spotkania, w których strzelił siedem bramek i zanotował dwie asysty.

Wiele wskazuje na to, że niebawem 21-latek może trafić do zespołu obecnych mistrzów Polski. - Słyszę, że już trwają przymiarki do letniego okna transferowego i Jagiellonia stara się o Kajetana Szmyta, czyli zawodnika Warty Poznań, który będzie miał ostatni rok kontraktu. To jest taki piłkarz, w którego lubi celować mam wrażenie dyrektor Łukasz Masłowski. Młody Polak, który jeszcze nie rozwinął skrzydeł. Będą puchary, będzie opcja być może też gry na boku po odejściu Dominika Marczuka - mówił niedawno Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.