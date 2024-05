Bale udzielił wywiadu, który wstrząśnie światem piłki. "Zanim wydarzy się coś złego"

Według portalu Transfermarkt Real Madryt w 2013 roku zapłacił Tottenhamowi za Garetha Bale'a aż 101 milionów euro. Były kapitan reprezentacji Walii spędził w hiszpańskim klubie łącznie osiem lat. W tym czasie pięciokrotnie sięgał po Puchar Ligi Mistrzów, do czego dołożył trzy krajowe mistrzostwa i mnóstwo indywidualnych osiągnięć. W styczniu zeszłego roku Bale zawiesił buty na kołku. Jego ostatnim klubem było amerykańskie Los Angeles FC.

O tym wywiadzie Bale'a będzie głośno. "Bardzo cienka granica"

Gareth Bale swego czasu należał do grona najlepszych piłkarzy świata. Na najwyższym poziomie widział wszystko. Pod koniec kariery częściej niż na boisku wolny czas spędzał na polach golfowych, jednak jego wiedza i przemyślenia nt. futbolu są bardzo interesujące. Ostatnio emerytowany gwiazdor udzielił głośnego wywiadu telewizji Sky News, podczas którego nie przebierał w słowach. Poruszył m.in. dwa wątki - obciążenia fizyczne, na jakie obecnie narażeni są piłkarze przez częstotliwość rozgrywanych spotkań, oraz przyszłość systemu VAR.

- Intensywność i szybkość stają się coraz większe i bardzo trudno jest kontynuować grę na tak wysokim poziomie. Wszyscy rozumieją, że pieniądze… odgrywają dużą rolę. W końcu więcej meczów oznacza więcej pieniędzy. Ale przecież piłkarze chcą rozegrać odpowiednią liczbę spotkań, nie będąc narażonym na niebezpieczeństwo. To bardzo cienka granica, ale mam nadzieję, że wszyscy zjednoczą się i podejmą właściwe rozwiązania, które będą korzystne dla dobra zawodników - mówił Bale.

Niebawem na mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wystąpi aż 48 reprezentacji. Do ligowych rozgrywek dochodzą mecze krajowych i europejskich pucharów, a także turnieje, takie jak klubowe MŚ czy igrzyska olimpijskie. To wszystko sprawia, że niektórzy zawodnicy są po prostu za bardzo eksploatowani. Przekonał się o tym, chociażby Pedri, który przez zbyt dużą ilość rozgrywanych meczów teraz non stop boryka się z kontuzjami.

- Liczba meczów staje się coraz większa, a spotkania będą coraz bardziej wymagające. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiało wydarzyć się coś złego, aby to się zmieniło. Opieka nad zawodnikami jest ważną rzeczą. To oni rozwijają grę i przyciągają fanów, aby oglądali mecze. Chodzi o to, aby pozostać razem jako jedność i nie popadać w zbytnią chciwość - dodał rozmówca Sky News.

Bale opowiedział się za... likwidacją VAR-u!

Były skrzydłowy Realu Madryt poruszył także kwestię VAR-u, o której niedawno wypowiadał się także Juergen Klopp. Dlaczego według Bale'a technologia ta powinna zostać wycofana? - Rzeczy w zwolnionym tempie wyglądają o wiele gorzej i inaczej niż w czasie rzeczywistym. Kiedy więc zwolnisz, np. dotknięcie piłki ręką wygląda znacznie bardziej nienaturalnie niż podczas prawdziwej akcji, która się wydarzyła - powiedział. - Dlatego nie podoba mi się to. Osobiście chciałbym, żeby to zniknęło - wypalił na koniec.