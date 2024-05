Wisła Kraków w strefie spadkowej. Druzgocąca "tabela wstydu"

Przed sezonem Wisła Kraków była wymieniana w gronie głównych pretendentów do awansu do PKO Ekstraklasy. Ostatecznie zajęła dopiero dziesiąte miejsce w Fortuna 1. Lidze. Taki wynik to dla fanów "Białej Gwiazdy" spore rozczarowanie. Krakowianie bardzo mocno utrudnili sobie sprawę występami w kwietniu i maju. W tym okresie notowali wyniki na poziomie tegorocznych spadkowiczów.

