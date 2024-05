Klub Polaków dokonał cudu w meczu o utrzymanie! To była 93. minuta [WIDEO]

Po półrocznym wypożyczeniu do SCC Napoli, kiedy klub Piotra Zielińskiego zdobywał mistrzostwo Włoch, Bartosz Bereszyński tylko na moment wrócił do Sampdorii, w której występował przez wiele lat. Obrońca reprezentacji Polski szybko został wypożyczony do grającego na poziomie Serie A Empoli. Inaczej było w przypadku Sebastiana Walukiewicza. 23-latek w lipcu zeszłego roku został wykupiony przez Empoli, które zapłaciło za niego Cagliari dwa miliony euro. Tym sposobem przez cały sezon 2023/2024 we włoskim klubie grało dwóch naszych kadrowiczów.

Drużyna Polaków dokonała cudu. Utrzymanie w ostatnim meczu

Na przestrzeni całego sezonu Empoli radziło sobie bardzo przeciętnie. Często zespół Polaków notował serie kilku porażek z rzędu, przez co błąkał się w dolnej strefie tabeli. Za wiele nie zmieniło się również w maju, kiedy rozgrywki powoli dobiegały końca. Drużyna prowadzona przez Davide Nicolę zajmowała 18., czyli spadkowe miejsce, mając na koncie 33 punkty. Lokatę wyżej plasowało się Frosinone, które zebrało o dwa oczka więcej.

To sprawiło, że przed ostatnią kolejką Empoli musiało wygrać u siebie z AS Romą i jednocześnie liczyć na potknięcie Frosinone w meczu z Udinese. Oba mecze rozpoczęły się w niedzielę o godz. 20:45. Drużyna naszych reprezentantów szybko strzeliła gola na 1:0, jednak goście wyrównali pod koniec pierwszej połowy. Kiedy w Empoli utrzymywał się remis 1:1, we Frosinone to Udinese w 76. minucie objęło prowadzenie. Wówczas Empoli potrzebowało zwycięskiego trafienia, aby utrzymać się w lidze. I ostatecznie tak właśnie się stało!

Frosinone przegrało 0:1, natomiast ekipa Davide Nicoli dokonała cudu, o którym marzyła. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Matteo Cancellieri umiejętnie podał piłkę do dobrze ustawionego M'Baye'a Nianga. Senegalczyk nie zastanawiał się zbyt długo. Złożył się do uderzenia, po czym oddał mocny strzał po ziemi w kierunku bliższego słupka. Futbolówka wpadła do siatki, a cała drużyna gospodarzy oszalała ze szczęścia.

W starciu z Romą od początku oglądaliśmy Bartosza Bereszyńskiego. 31-latek został zmieniony w 67. minucie. Za to Sebastian Walukiewicz wszedł na murawę tuż po przerwie. Tym samym Polacy dołożyli cegiełkę do utrzymania Empoli, które finalnie zajęło upragnione 17. miejsce. W tym sezonie Bereszyński zagrał łącznie 26 meczów, a Walukiewicz pojawiał się na placu gry jeden raz więcej.