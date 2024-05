Zrobili z Wieczystej miazgę w 26 minut. "Pan Kwiecień będzie zły po takim wpierdzielu"

Wieczysta Kraków była już pewna awansu do II ligi na trzy kolejki przed końcem sezonu dzięki wygranej 1:0 nad Świdniczanką Świdnik i porażce 1:3 w meczu Siarka Tarnobrzeg - Wisłoka Dębica. W 32. kolejce Wieczysta grała na wyjeździe z Siarką. Ten mecz przeszedł do historii, bo zespół Sławomira Peszki stracił sześć goli w 26 minut w drugiej połowie. "To taki jednak mocny prztyczek w nos Wieczystej. Pewnie pan Kwiecień będzie zły" - czytamy na portalu X.

