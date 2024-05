Legia rusza po wielki talent. Wygląda to na strzał w dziesiątkę

Głównym zadaniem Goncalo Feio po objęciu stanowiska trenera po Koście Runjaiciu było zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. I ta sztuka udała się już przed ostatnią kolejką, w której Legia pokonała Zagłębie Lubin 2:1. Wcześniej jednak poniosła kompromitującą porażkę z Radomiakiem 0:3 na własnym stadionie, przez co wypisała się z walki o mistrzostwo.

Legia obserwuje wielki talent. Skauci udali się do Bułgarii

- Moja średnia punktów na mecz to dwa. Czy jestem z tego zadowolony? Nie. Ja chcę wygrywać każdy mecz. Przyszedłem do Legii, aby być mistrzem Polski. Nie każdego byłoby stać na to, co my robiliśmy... Chciałbym podziękować drużynie. W delikatnym momencie ci piłkarze wzięli odpowiedzialność za klub. Nawet zawodnicy, których nie będzie już tutaj z nami. Cel minimum został osiągnięty - mówił portugalski szkoleniowiec na konferencji prasowej po ostatnim meczu tego sezonu ekstraklasy.

Teraz przed Legią kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy, w której ostatnio poszło jej naprawdę dobrze. Potencjalna gra na kilku frontach sprawia, że w drużynie Feio potrzebnych jest wielu jakościowych zawodników oraz zmienników. W ostatnim czasie bułgarskie media przekazały, że skauci Legii obserwują Samuela Akere.

To 20-letni Nigeryjczyk, który występuje na pozycji skrzydłowego w Botew Płowdiw. W tym sezonie Akere rozegrał łącznie 35 meczów, strzelając sześć bramek i notując cztery asysty. Nie wystąpił jednak w ostatnim starciu przeciwko CSKA 1948 z powodu kontuzji łąkotki. Obecnie jego drużyna walczy o eliminacje do Ligi Europy w małej tabeli ligi bułgarskiej. W poniedziałek Botew Płowdiw zagra przeciwko Ardzie.

Kontrakt Samuela Akere z jego aktualnym pracodawcą jest ważny do końca czerwca 2026 roku. Na ten moment wartość rynkowa Nigeryjczyka oscyluje w graniach 600 tys. euro. Zwinny, dosyć niski skrzydłowy z pewnością przydałby się w drużynie Legii. Dwa lata temu Akere grał w rosyjskim klubie FDC Vista Gelendzhik.