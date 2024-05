Krzysztof Piątek bohaterem! Magiczne 8 minut. Pokazał wielką klasę [WIDEO]

Krzysztof Piątek po niemrawym początku w Basaksehirze z czasem stał się kluczowym zawodnikiem tego zespołu. Jednak od początku marca nie błyszczał, jedyną bramkę zdobył 27 kwietnia w starciu z Hataysporem (2:1). Na przełamanie czekał aż do ostatniej kolejki ligi tureckiej.

Zobacz wideo Sceny po historycznym mistrzostwie Polski! Imaz skradł show

Krzysztof Piątek znowu strzela. Dwa gole w przeciągu ośmiu minut

Drużyna 28-latka która ma już zapewniony awans do europejskich pucharów, na koniec sezonu gra z Adaną Demirspor. I już w piątej minucie wyszła na prowadzenie po golu reprezentanta Polski. Dostał on bardzo dobre podanie od Deniza Tuerueca i oddał celny strzał między nogami bramkarza.

Osiem minut później Piątek miał na koncie dublet. Po podaniu od Oliviera Kemena po raz kolejny znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali. Tym razem go ominął i płaskim strzałem podwyższył na 2:0 dla Basaksehiru.

Krzysztof Piątek dogonił Adama Buksę. A Michał Probierz patrzy

Dla Polaka była to 15. i 16. bramka w lidze tureckiej. W ten sposób zrównał się w klasyfikacji strzelców z Adamem Buksą z Antalyasporu, który rozegrał już ostatni mecz i nie powiększy dorobku. Piątek może jeszcze go wyprzedzić, lecz o koronie króla strzelców raczej nie ma co marzyć. Liderujący Mauro Icardi ma bowiem aż 24 trafienia.

Mimo wszystko te gole mają dużą wartość dla 28-latka, gdyż walczy on o miejsce w kadrze na Euro 2024 (m.in. ze wspomnianym Buksą). Michał Probierz początkowo na niego nie stawiał, powołał go dopiero na spotkania barażowe z Estonią (5:1) i Walią (0:0, 5:4 p.r.k.). Piątek zagrał tylko w drugim z nich (40 minut) i nie rozczarował - w serii rzutów karnych pewnie wykorzystał "jedenastkę". I ma spore szanse znaleźć się w szerokiej kadrze na ME, która zostanie ogłoszona 29 maja.

Do przerwy Basaksehir prowadził z Adaną Demispor 4:1. Jeśli wygra, zakończy rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli.