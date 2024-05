Co za wieści! Wielki powrót Błaszczykowskiego i Piszczka

Swego czasu Borussia Dortmund miała wielu kibiców w Polsce. A to dlatego, że w niemieckim klubie w jednym czasie występowała trójka naszych rodaków - Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski oraz Jakub Błaszczykowski. Każdy z nich przeżył w Niemczech wspaniały okres. Lewandowski zdecydował się na transfer do Bayernu Monachium, a następnie trafił do FC Barcelony, gdzie gra do dziś. Błaszczykowski zwiedził jeszcze Fiorentinę, Wolfsburg i Wisłę Kraków, natomiast Piszczek wrócił do rodzinnych Goczałkowic. Niebawem 2/3 legendarnej, polskiej trójki z Dortmundu znów zobaczymy na Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund ogłosiła pożegnanie Błaszczykowskiego i Piszczka. "Tschuessikowski!"

W niedzielę finalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów ogłosił, że 7 września na stadionie Borussii odbędzie się pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. "Łącznie grali w Borussii przez 20 lat, czterokrotnie zdobyli mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz rozegrali 517 meczów w czarno-żółtej koszulce. Pod hasłem "Tschuessikowski" obędzie się pożegnalny mecz Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego. Dwie legendy BVB wracają do Dortmundu" - czytamy na stronie internetowej klubu.

Były prawy obrońca reprezentacji Polski trafił do Borussii w 2010 roku. Łącznie rozegrał tam aż 382 mecze, w których strzelił 19 bramek i zanotował 64 asysty. Do Goczałkowic odszedł dopiero 11 lat później. Błaszczykowski występował z drużynie z Dortmundu w latach 2007-2015. W tym czasie założył żółto-czarną koszulkę aż 253 razy, strzelając 32 bramki i notując 52 asysty. Z kim legendy Borussii zagrają w meczu pożegnalnym?

"Piszczek i Błaszczykowski byli twarzami jednych z najbardziej udanych lat w historii klubu. 7 września obaj powrócą na Signal Iduna Park, by zagrać mecz pożegnalny. Początek wielkiego zjazdu rodziny BVB zaplanowano na godzinę 17:00. Swoją obecność potwierdziło już wielu zawodników z mistrzowskich lat. Obecni będą także koledzy z reprezentacji Polski. Dalsze informacje na temat drużyn i biletów zostaną podane wkrótce" - dodaje niemiecki klub.

Obecnie szczególnie poruszenie w mediach budzi nazwisko Łukasza Piszczka, który zaczyna przygodę trenerską. Niedawno o jego przyszłości wypowiedział się Łukasz Fabiański.