Oto co polubił Kamil Glik. Przypadek? Będzie skandal

Rok 2023 był dla reprezentacji Polski katastrofalny. Za jednego z głównych winowajców fatalnej postawy Biało-Czerwonych w eliminacjach do mistrzostw Europy wielu kibiców uznało Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się wtedy nawet głosy, że nie zasługuje na kapitańską opaskę.

Glik ma problem z Lewandowskimi? To nie pierwszy raz

Lewandowski postanowił wtedy wstrząsnąć pozostałymi zawodnikami reprezentacji i przed kluczowymi meczami z Wyspami Owczymi i Albanią udzielił szczerego wywiadu. Wielu ekspertów i kibiców uznało, że to zły moment na taką rozmowę. Wśród nich był też Kamil Glik, który polubił wówczas ironiczny wpis na Twitterze. "Świetna wypowiedź przed meczami o wszystko w eliminacjach, kiedy zespół i wszystko wokół jest w największym kryzysie odkąd pamiętam. Pan Kapitan" - pisał jeden z internautów.

Oczywiście istnieje szansa, że Kamil Glik robi to przez przypadek. Tylko że właśnie został kolejny raz przyłapany na polubieniu kontrowersyjnego tweeta. Tym razem chodzi przede wszystkim o Annę Lewandowską, a nie Roberta.

"Powtarzam: wypromowanie tych dwóch łachudr Lewandowskiego i Stachurskiej jest powodem zagubienia polskiego społeczeństwa, są szkodnikami i w wolnej Polsce będą jako tacy sądzeni" - napisał użytkownik @3kapisevicius, który załączył wideo, na którym Sebastian Dzuła - przedstawiający się jako magister dietetyk kliniczny - krytykuje poradę dietetyczną Anny Lewandowskiej.

- Pytacie mnie czasami, czy robię oczyszczenie organizmu. Tak, czasami robię - mówi Lewandowska. - Nie no coś tutaj mi się nie zgadza. Pani Lewandowska promuje zdrowy tryb życia, ale w takim bardzo skrajnym wydaniu. Jej dieta jest pozbawiona laktozy, glutenu i ogólnie takich normalnych produktów. Poza tym jest bardzo, ale to bardzo aktywna i chyba z tego najbardziej słynie. I mimo tego absolutnie zdrowego stylu życia teraz musi się oczyszczać, robić jakieś detoksy. To ja się pytam, z czego ona chce się oczyścić - zastanawia się Dzuła, który na TikToku dodatkowo przypomina, że za oczyszczanie organizmu odpowiadają organy takie jak nerki i wątroba. Krytykuje przy tym metodę Anny Lewandowskiej, która zdradza, że oczyszcza organizm za pomocą ziół, soku pomarańczowego oraz przefiltrowanej wody z cytryną i pieprzem cayenne.

Wiele wskazuje na to, że Kamil Glik zgadza się z Sebastianem Dzułą i raczej nie zastosowałby się do porad promowanych przez Annę Lewandowską. Ale niewykluczone, że polubienie tego wpisu jest wyłącznie dziełem przypadku. Być może obrońca Cracovii odniesie się do całej sytuacji.