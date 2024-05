Sceny podczas fety. Żądają od prezesa transferu Lewandowskiego

Tydzień temu portal Sporx poinformował, że Jose Mourinho, który po rozstaniu z AS Romą w styczniu tego roku, był bez pracy, może niespodziewanie przenieść się do Turcji. Miałby objąć czołowy zespół tamtejszej ligi - Besiktas FK. Wcześniej mówiło się, że zatrudnieniem Portugalczyka są też zainteresowane władze innego tureckiego giganta - Fenerbahce SK.

Kibice Besiktasu FK domagają się transferu Roberta Lewandowskiego

Teraz fani Besiktasu FK domagają się, by władze pozyskały z FC Barcelony jednego z najlepszych napastników świata - Roberta Lewandowskiego, którego przyszłość w zespole wicemistrzów Hiszpanii wciąż nie jest pewna. Nie wiadomo, czy Polak, który ma ważną umowę z FC Barceloną do 30 czerwca 2026 roku, zostanie w klubie.

Fani Besitkasu FK skandowali nazwisko Roberta Lewandowskiego podczas świętowania zdobycia Pucharu Turcji (zwycięstwo z Trabzonsporem 3:2). Wznosili okrzyki domagające się transferu reprezentanta Polski.

Kibice, którzy licznie stawili się na świętowaniu, krzyczeli też do Hasana Arata, prezesa Besiktasu, by wreszcie sprowadził Jose Mourinho.

- Czarno-Biali starają się o pozyskanie trenera, który przyniesie sukcesy w Europie i szukają sposobów, aby przekonać Jose Mourinho. Doświadczony trener, z którym według zapowiedzi spotkał się wiceprezes Besiktasu Huseyin Yucel, śledził uważnie Besiktas w finale Pucharu Turcji. Ustalono, że w tym tygodniu strony spotkają się po raz trzeci. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Mourinho, który chce wysokiego budżetu transferowego, zwrócą się do innych zagranicznych trenerów znajdujących się na liście życzeń - pisze "Fotomac".

Dziennikarze dodają, że wśród kandydatów są Razvan Lucescu, który zdobył mistrzostwo Grecji z PAOK Saloniki i były argentyński piłkarz, Marcelo Gallardo, obecnie szkoleniowiec River Plate.

Fani Besiktasu najchętniej widzieliby jednak Jose Mourinho. Portugalczyk trenerem AS Romy został w lipcu 2021 roku po zakończeniu pracy w Tottenhamie. Zwyciężył w Lidze Konferencji Europy i awansował do finału zeszłorocznej Ligi Europy. Jego zespół nie przebił się jednak do czołówki ligowej tabeli, co nie podobało się klubowym władzom. Portugalczyk po przegranym ćwierćfinale Pucharu Włoch z Lazio musiał pożegnać się ze stanowiskiem.