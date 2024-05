Klub Polki wygrał Ligę Mistrzów. Ogromny sukces na oczach 50 tysięcy osób

Emilia Szymczak to polska piłkarka, która od początku sezonu jest zawodniczką damskiej drużyny FC Barcelony. Na co dzień 17-latka występuje w zespole rezerw, jednak została zgłoszona do rozgrywek Ligi Mistrzów kobiet! Jej klub dotarł do finału europejskich pucharów, w którym zmierzył się z Olympique Lyon. Hiszpański zespół zwyciężył 2:0 i sięgnął po prestiżowe trofeum.

