Brawurowa akcja kibica Legii. Jego córka rozpłakał się ze szczęścia

Zarówno dla Legii Warszawa, jak i Zagłębia Lubin to był mecz o przysłowiową pietruszkę. Stołeczni mieli pewne trzecie miejsce, które dawało prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. "Miedziowi" mogli już siebie mianować najlepszymi z reszty stawki, bowiem nie zagrażał im spadek z ósmego miejsca, wyżej też nie mogli wskoczyć. Ale kibice liczyli, że piłkarze w dobrym stylu zakończą sezon. Sami też chcieli pożegnać kilku zawodników, a w szczególności jednego. Kapitana i lidera Legii ostatnich lat, czyli Josue. Śmiało można powiedzieć, że przyszli na ostatni mecz sezonu głównie dla Portugalczyka.

Josue pożegnany. Owacje na stojąco. "Dzięki za wszystko"

Kiedy Łukasz Jurkowski czytał skład, najgłośniejsze "Ole!" z trybun poniosło się, gdy odczytywał nazwisko Josue. Zresztą sam "Juras" wręcz wykrzyczał imię Portugalczyka, co tylko nakręciło kibiców.

Ok. 35. minuty Żyleta zaczęła skandować głośne "Josue, Josue, Josue". Realizator zrobił w tym czasie zbliżenie na Portugalczyka. Był poruszony. Aby podziękować za wsparcie, kapitan Legii oklaskiwał przez dłuższą chwilę kibiców.

W drugiej połowie na Żylecie pojawił się baner "Obrigado, Capitao!", co po portugalsku znaczy "Dziękujemy, Kapitanie!". Wisiał on praktycznie do końca meczu.

Kapitan zszedł z boiska w 90. minucie. Dostał wtedy owacje na stojąco od ponad 20 tys. ludzi zgromadzonych na trybunach. Żyleta skandowała jego imię, krzyczała "Dzięki za wszystko!", wszyscy bili brawo, a Josue w tym czasie ściskał się z każdym piłkarzem zarówno Legii, jak i Zagłębia. Wszyscy żegnali ikonę Legii i ekstraklasy ostatnich lat. Postać charakterną, nietuzinkową, z jakością wyraźnie przewyższającą poziom naszej ligi. Jedynie kibice Zagłębia nie potrafili się zachować w tej sytuacji, krzycząc do schodzącego Josue "wy*******aj".

Po końcowym gwizdku Josue spacerował z córką po murawie. Podszedł z nią do Żylety, by nie tylko podziękować za doping w sobotę ale też za lata wsparcia, uznania, wdzięczności. Kibice wielokrotnie skandowali "Josue, Josue, Josue!". Obie strony nie chciały przerywać tej magicznej chwili.

Moment później kibice zaczęli wbiegać na murawę stadionu Legii. Młodzi uciekali ochroniarzom, a ich zwinność i spryt podobały się Żylecie, która oklaskiwała ich w takich sytuacjach. W międzyczasie doszło do poruszającej sceny. Ojciec wbiegł na boisko ze swoją córką, popędzili w kierunku Josue. Portugalczyk dopuścił ich do siebie, okazał wielkie serce. Zrobił sobie z nimi zdjęcia, oboje przytulił, a młodej dziewczynie dał swoją koszulkę z meczu z Zagłębiem. Ta natychmiast rozpłakała się ze szczęścia.

Jedyny w swoim rodzaju

Josue był postacią co najmniej wyjątkową. Był liderem i kapitanem z krwi i kości, w pełni oddanym drużynie, wierny i wdzięczny kibicom. Swoją lewą nogą potrafił zagrać doskonałe, genialne piłki, szczególnie w tych wielkich meczach, jak np. z AZ Alkmaar w grudniu w Warszawie. Widział na boisku więcej niż inni gracze ekstraklasy. To dało się odczuć chociażby przy obu bramkach Marka Guala z Zagłębiem.

Portugalczyk jest osobą, która daje się ponieść emocjom, ale w pozytywnym znaczeniu. Dzięki temu był wyrazisty. Nie bał się mówić tego, co myśli. Zawsze mu zależało na dobru drużyny, zawsze był zaangażowany w funkcjonowanie nie tylko zespołu, ale i klubu. Nawet jeśli momentami uchodził za kontrowersyjnego, trudnego, krnąbrnego, kiedy różne historie krążyły na jego temat, to nie przestawał być sobą. Kibice uwielbiają piłkarzy, którzy są autentyczni, a nie PR-owymi wydmuszkami, co w dzisiejszym świecie nie jest standardem. Josue był magnesem na kibiców - i jako piłkarz, i jako człowiek. Podziwiany był też przez ekspertów dziennikarzy za umiejętności piłkarskie, ale też za serce, które wkładał w każdą czynność.

Śmiało można powiedzieć, że kibice zapewnili mu lepsze pożegnanie, niż zrobił to klub, który ograniczył się do lakonicznych komunikatów i skromnych grafik w mediach społecznościowych.

On sam wielokrotnie domagał się szacunku, ale nie dostał go wystarczająco dużo z góry, od władz, a w szczególności od Jacka Zielińskiego. To dyrektor sportowy Legii najpierw odwlekał w czasie decyzję ws. potencjalnego przedłużenia umowy, a dopiero na trzy kolejki przed końcem zdecydowano, że trzeba będzie zakończyć współpracę z Portugalczykiem. Z pewnością gdyby nie podejście Zielińskiego, że Josue jest za stary (we wrześniu skończy 34 lata), gdyby nie tarcia na linii dyrektor sportowy i władze Legii - Portugalczyk, to rozgrywający mógłby zostać na dłużej.

Goncalo Feio mówił na konferencji prasowej po meczu z "Miedziowymi" wprost: "Bardzo trudno będzie go zastąpić".

Latem cała Legia stanie przed wielkim wyzwaniem. Jak wypełnić lukę po wyjątkowej postaci, która ciągnęła wszystkich za uszy, by mogła walczyć o najwyższe cele. Jak sprawić, żeby Legia nie straciła charakteru, który utrzymywała dzięki Josue? Jak żyć bez Portugalczyka? Feio jest przekonany, że Legię pod jego wodzą stać na mistrzostwo Polski. Ale muszą zajść odpowiednie zmiany i muszą przyjść jakościowi piłkarze, by to się stało, by można było w wystarczającym stopniu wypełnić pustkę po Josue. Najbliższe miesiące udowodnią, czy Portugalczyk był postacią niezastąpioną w Legii.