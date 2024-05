Co za finał sezonu w II lidze. Wracają na zaplecze Ekstraklasy po 6 latach!

Pogoń Siedlce w końcówce sezonu II ligi robiła wiele, aby w spektakularny sposób wypuścić z rąk awans. W meczu z GKS-em Jastrzębie straciła dwa gole w doliczonym czasie gry i przegrała 3:4. A kilka dni później w doliczonym czasie spotkania z Chojniczanką Chojnice zmarnowała rzut karny i poległa 2:3. W ostatniej kolejce grała w Puławach z miejscową Wisłą, a ewentualna porażka mogłaby skutkować utratą miejsca dającego bezpośredni awans.

Zapadły rozstrzygnięcia w II lidze. Pogoń Siedlce uniknęła wielkiej kompromitacji

Siedlczanie chcieli jak najszybciej zdobyć bramkę, która dałaby im względny komfort. Wystarczyło im 21 minut, wtedy trafił Lukas Hrnciar. A niecały kwadrans później ich sytuacja stała się jeszcze lepsza, gdyż czerwoną kartkę otrzymał Radosław Seweryś z Wisły.

W drugiej połowie Pogoń skorzystała z gry w przewadze. W 55. minucie bardzo dobre podanie dostał Przemysław Misiak i mocnym uderzeniem pokonał bramkarza puławian. Później gola strzelił jeszcze Mateusz Majewski i skończyło się wynikiem 3:0 dla gości. Dzięki temu zakończyli oni sezon na pierwszym miejscu, a to za sprawą porażki Kotwicy Kołobrzeg (już w poprzedniej kolejce zapewniła sobie awans do I ligi) z Sandecją Nowy Sącz. Pogoń wraca do I ligi po sześciu latach, ostatnio grała w niej w sezonie 2017/18.

Żadnych niespodzianek nie było w walce o baraże. Solidarnie zwycięstwa odniosły KKS Kalisz, Stal Stalowa Wola, Chojniczanka Chojnice oraz Polonia Bytom, dzięki czemu nadal mogą marzyć o awansie do I ligi.

Ależ walka o utrzymanie w II lidze. Zadecydowała mała tabela

Niezwykle ciekawie było za to w walce o utrzymanie. Przed ostatnią kolejką szans na pozostanie w II lidze nie miały Sandecja Nowy Sącz i Stomil Olsztyn. A zagrożonych spadkiem było jeszcze aż sześć zespołów. Po porażce z Polonią Bytom do spadkowiczów dołączyły rezerwy Lecha Poznań. Ostatnim pechowcem okazała się Skra Częstochowa, która przegrała z KKS-em Kalisz i zrównała się punktami z Olimpią Grudziądz oraz Olimpią Elbląg. Potrzebna zatem była mała tabela, w której najgorsi okazali się częstochowianie i spadli do III ligi - to dla nich druga z rzędu degradacja, rok temu spadli z I ligi. A drużyna z Grudziądza rzutem na taśmę zapewniła sobie pozostanie w II lidze.

Wyniki 34. kolejki II ligi:

Wisła Puławy - Pogoń Siedlce 0:3

KKS Kalisz - Skra Częstochowa 4:1

Sandecja Nowy Sącz - Kotwica Kołobrzeg 3:1

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 3:1

Hutnik Kraków - Olimpia Grudziądz 1:2

ŁKS II Łódź - GKS Jastrzębie 0:3

Polonia Bytom - Lech II Poznań 3:0

Stal Stalowa Wola - Zagłębie II Lubin 2:1

Stomil Olsztyn - Radunia Stężyca 2:3

Tabela po 34. kolejce II ligi

Pogoń Siedlce - 58 punktów, awans do I ligi

Kotwica Kołobrzeg - 56 pkt, awans do I ligi KKS Kalisz - 55 pkt, baraże o I ligę Stal Stalowa Wola - 54 pkt, baraże o I ligę Chojniczanka Chojnice- 54 pkt, baraże o I ligę Polonia Bytom - 53 pkt, baraże o I ligę Radunia Stężyca - 50 pkt Hutnik Kraków - 49 pkt Zagłębie II Lubin - 46 pkt ŁKS II Łódź - 45 pkt GKS Jastrzębie - 43 pkt Wisła Puławy - 41 pkt Olimpia Elbląg - 40 pkt Olimpia Grudziądz - 40 pkt Skra Częstochowa - 40 pkt, spadek do II ligi Lech II Poznań, 39 pkt, spadek do II ligi Sandecja Nowy Sącz - 35 pkt, spadek do II ligi Stomil Olsztyn - 34 pkt, spadek do II ligi

Półfinały baraży o I ligę zostaną rozegrane 29 maja, a finał zaplanowano na 1 czerwca. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.