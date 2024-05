Wielki transfer reprezentanta Polski. Ależ oferta na stole! "Sprzedany"

Sezon w lidze bułgarskiej jeszcze trwa, ale Jakub Piotrowski już może zaliczyć go do bardzo udanych. Reprezentant Polski jest jednym z najlepszych zawodników ligi, a jego Łudogorec Razgrad całkowicie zdominował rozgrywki i zdobył tytuł mistrzowski. Piotrowskiemu wróży się zagraniczny transfer. Bułgarskie media już informują o ogromnych ofertach za Polaka. Wygląda na to, że Łudogorec rozbije bank.

