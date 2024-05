Lechia reaguje na to, co stało się na treningu Arki. "Panowie..."

W minionej kolejce Arka Gdynia przegrała 1:2 z Lechią Gdańsk w rozgrywkach Fortuna I Ligi. Porażka sprawiła, że zespół z Gdyni do ostatniego meczu będzie musiał walczyć o bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Sceny przed meczem Arki Gdynia z GKS-em Katowice

Już w niedzielę 26 maja odbędzie się ostatnia kolejka I ligi. W niej Arka Gdynia zmierzy się z GKS-em Katowice. Pierwszy klub ma obecnie 62 punkty, a drugi 59. Zwycięstwo da katowiczanom awans do ekstraklasy, a gospodarzy zrzuci do baraży. Przed tym spotkaniem kibice Arki odwiedzili piłkarzy swojej drużyny i podczas treningu wygłosili mowę motywacyjną.

- J***ć te derby, k***a, j***ć te k***y z Gdańska, to już nie jest ważne. Mamy nowy cel - przyjeżdżają na nasz teren te pastuchy je***e z brudnymi pazurami, dlatego gramy wobec naszych zasad. Każdy, k***a, ma dać 100 proc. z siebie, serce i charakter do końca. Ktoś da d**y, będzie z tego rozliczony. Będzie cały stadion, wszyscy kibice na was, k***a, liczą. Niech to będzie nasz dzień, nasze święto - w taki sposób kibice Arki "motywowali" swoich piłkarzy przed tym spotkaniem.

Nagranie z tego wydarzenia trafiło do mediów społecznościowych i szybko dotarło do przedstawicieli Arki Gdynia, którzy wydali komunikat w tej sprawie. - W odniesieniu do opublikowanego w mediach społecznościowych filmu, informujemy, że klub został wcześniej poproszony przez różne środowiska kibicowskie o możliwość spotkania z drużyną, w celu wyrażenia wsparcia przed najbliższym meczem. Zaprezentowany fragment nie odzwierciedla całego przebiegu spotkania i nie ukazuje postawy deklarowanej przez kibiców Arki Gdynia przed jego organizacją. Klub wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec zaprezentowanej na filmie formy i treści wypowiedzi - przekazały władze Arki Gdynia na łamach Weszlo.com.

Lechia Gdańsk wbija szpilę Arce Gdynia

Na wideo zareagowała także Lechia Gdańsk. Klub prowadzony przez Szymona Grabowskiego zamieścił na portalu X wpis przedstawiający mowę "wychowawczą" nawiązującą do tej, która odbyła się w Arce. - Panowie, gramy według naszych zasad. Nie możesz się potknąć, jak biegnie rywal. Musisz pobiec i strzelić bramkę. W polu karnym nie upadasz tylko strzelasz. Jak ktoś się nie czuje, to niech powie trenerowi. I pamiętajcie, w Legnicy ma być nasz dzień i nasze święto - czytamy w opisie.

Mecz Arki Gdynia z GKS-em Katowice odbędzie się w niedzielę 26 maja o godzinie 15:00.