Salah zaszokował swoim wyglądem. Tak teraz wygląda. "Dlaczego?"

Mohamed Salah ma za sobą dość udany sezon w barwach Liverpoolu. Reprezentant Egiptu wystąpił w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 25 goli i zanotował 14 asyst. Ponadto, sięgnął ze swoją drużyną po dziesiąty w historii Puchar Ligi Angielskiej.

Ostatni mecz minionego sezonu, z Wolverhampton Wanderers (2:0), był emocjonalny dla Salaha. Wtedy właśnie Juergen Klopp po raz ostatni zasiadł na ławce trenerskiej Liverpoolu. 31-latek pracował pod jego skrzydłami niespełna siedem lat. W trakcie tego czasu zdobył puchar Ligi Mistrzów (2018/2019), mistrzostwo Anglii (2019/2020), Superpuchar UEFA (2019/2020), Klubowe Mistrzostwa Świata (2020), Puchar Ligi Angielskiej (2022 i 2024), Puchar Anglii (2022) i Superpuchar Anglii (2022/2023).

Mohamed Salah zaskoczył. Pokazał nową fryzurę

Teraz przed Salahem i Liverpoolem nowy rozdział pod wodzą Arne Slota. Holenderski szkoleniowiec pracę rozpocznie od letniego okresu przygotowawczego przed kampanią 2024/2025. Egipcjanin także postawił zmiany, ale nie te związane z karierą, a z wyglądem. 31-latek ogolił głowę na łyso, a efektami pochwalił się na Instagramie. W opisie dodał emotikon przedstawiający śmiejącą się buźkę.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci byli zaskoczeni przemianą Salaha. "Mo, dlaczego obcięłaś włosy?", "Dlaczego?", "Wzorowałeś się na Benzemie?", "Mo Slot" - czytamy.

Z kolei klix.ba zwrócił uwagę na to, że teraz Salah ma taką samą fryzurę, co Arne Slot. "Salah postanowił obciąć włosy "do zera", taką fryzurę ma również jego nowy trener" - czytamy.

Liverpool zakończył sezon 2023/2024 na trzeciej pozycji. Drugi był Arsenal, a mistrzem Anglii został Manchester City.