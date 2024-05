Są najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Casha przed Euro 2024

Matty Cash nabawił się kontuzji mięśniowej w półfinale baraży z Estonią. Stracił przez to trzy mecze Premier League i pierwszy ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy z Lille. Wrócił w drugiej połowie kwietnia. Wszystko było z jego zdrowiem w porządku niecały miesiąc. Zabrakło go w kadrze meczowej w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach.

Wiemy, co ze zdrowiem Casha

Matty Cash był nieobecny podczas ostatniego domowego meczu Aston Villi w Premier League (3:3 z Liverpoolem) i w starciu ostatniej kolejki, kiedy Crystal Palace rozbiło ekipę z Birmingham, wygrywając aż 5:0. Jednak nie było żadnej oficjalnej informacji o jego kontuzji. O jego sytuacji zdrowotnej mówił w zeszłym tygodniu Michał Probierz.

- Na dziś Matty Cash ma problemy. Lekarze klubowi Aston Villi rozmawiają ze sztabem medycznym reprezentacji. Może się okazać, że Casha nie będzie na Euro, ale to lekarze zdecydują - mówił selekcjoner w wywiadzie dla WP SportoweFakty z 17 maja.

Okazało się, że Cash miał problemy z łydką. Reprezentant Polski robi jednak wszystko, by być gotowym na mistrzostwa Europy. W czwartek opublikował zdjęcia z treningów indywidualnych.

Jak ustalił Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, kibice reprezentacji powinni być jednak spokojni o stan zdrowia Casha. Według jego źródeł prawy obrońca powinien wrócić do treningów z pełnym obciążeniem w przyszłym tygodniu, a to oznacza, że powinien być zdrowy i gotowy na reprezentacyjne zgrupowanie, które zacznie się 2 czerwca.

"Tak naprawdę nie ma żadnych powodów do zmartwień. Jak słyszymy w bardzo dobrych źródłach, Matty mocno pracuje nad powrotem do pełnego treningu i to nastąpi już niedługo. Kilka najbliższych dni Cash spędzi jeszcze na zajęciach indywidualnych, ale potem będzie już całkowicie do dyspozycji selekcjonera" - czytamy.

Lista powołanych do reprezentacji Polski ma zostać podana w środę 29 maja. Michał Probierz ma podać nazwiska 28 piłkarzy. Na Euro będzie mogło pojechać 26 zawodników. Dwóch graczy zostanie skreślonych po sparingu z Ukrainą 7 czerwca.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz na Euro zagra 16 czerwca z Holandią. Potem zmierzy się z Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).